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Война санкций ,  
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Латвия запретила ввоз некоторых сельхозпродуктов из России и Белоруссии

Латвия запретила ввоз сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии
Сюжет
Война санкций

Правительство Латвии установило запрет на ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии, постановление вступит в силу 8 марта. Об этом говорится на сайте кабинет министров страны.

К ввозу в Латвию запрещены овощи, фрукты, ягоды и орехи, а также зерновые продукты, кормовое сырье и готовые корма.

Запрет распространяется в том числе на продукцию других стран, если она имеет российское или белорусское происхождение.

«Кабинет министров считает, что необходимо прекратить зависимость всех стран-членов ЕС, включая Латвию, от российских ресурсов — минеральных удобрений, кормов, продуктов питания и энергии», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что по их мнению, эти товары «не являются незаменимыми, и их покупка финансирует» военную операцию России на Украине.

Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии
Политика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В феврале правительство Латвии продлило ограничения на въезд в страну россиян на год. Срок действия запрета истекал 4 марта. Он затрагивает желающих посетить Латвию с целью туризма и отдыха. Теперь ограничения будут действовать до 4 марта 2025 года.

Россиянам, имеющим вид на жительство в Латвии или другом государстве ЕС, а также стране Европейской экономической зоны или Швейцарии, разрешен въезд через внешнюю границу Латвии. То же касается лиц, имеющих долгосрочные визы стран Шенгенской зоны.

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Теги
Латвия сельхозпродукция запрет на ввоз Белоруссия
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