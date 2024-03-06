Латвия запретила ввоз некоторых сельхозпродуктов из России и Белоруссии
Правительство Латвии установило запрет на ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии, постановление вступит в силу 8 марта. Об этом говорится на сайте кабинет министров страны.
К ввозу в Латвию запрещены овощи, фрукты, ягоды и орехи, а также зерновые продукты, кормовое сырье и готовые корма.
Запрет распространяется в том числе на продукцию других стран, если она имеет российское или белорусское происхождение.
«Кабинет министров считает, что необходимо прекратить зависимость всех стран-членов ЕС, включая Латвию, от российских ресурсов — минеральных удобрений, кормов, продуктов питания и энергии», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что по их мнению, эти товары «не являются незаменимыми, и их покупка финансирует» военную операцию России на Украине.
В феврале правительство Латвии продлило ограничения на въезд в страну россиян на год. Срок действия запрета истекал 4 марта. Он затрагивает желающих посетить Латвию с целью туризма и отдыха. Теперь ограничения будут действовать до 4 марта 2025 года.
Россиянам, имеющим вид на жительство в Латвии или другом государстве ЕС, а также стране Европейской экономической зоны или Швейцарии, разрешен въезд через внешнюю границу Латвии. То же касается лиц, имеющих долгосрочные визы стран Шенгенской зоны.
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