Что стало новым поводом для обострения отношений Грузии и Украины

Тбилиси и Киев публично обменялись претензиями и заведомо невыполнимыми требованиями друг к другу. Что стало причиной ссоры двух стран, придерживающихся прозападного курса, — в материале РБК

Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Что потребовали друг от друга Тбилиси и Киев

11 марта правительство Грузии выпустило заявление, в котором перечислило действия украинских властей, «которые вопиюще противоречат традиционной дружбе, установившейся между двумя странами и народами».

Список решений Киева, которые вызывают у Тбилиси «сожаление и глубокую тревогу»:

1 марта 2022 года Украина отозвала из Грузии своего посла «под непонятным предлогом невведения санкций и неотправки добровольцев на Украину» (сейчас посольство в Тбилиси возглавляет временный поверенный Александр Шульга);

3 июля 2023 года власти Украины «предложили» грузинскому послу Георгию Закарашвили в течение 48 часов покинуть страну «для консультаций» в Тбилиси; поводом для такого предложения стало ухудшение здоровья находящегося в грузинской тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили. «Напомним, посол Грузии был одним из тех редких иностранных дипломатов, которые оставались в Киеве с начала войны и не покидали Украину ни на один день», — подчеркнули в своем заявлении грузинские власти. Тбилиси в целом раздражают заявления Киева по поводу Саакашвили. При этом неизвестно, вернулся ли грузинский посол в Киев — публичных сообщений об этом не было, сайт посольства не обновлялся с 2022 года (на нем Закарашвили по-прежнему указан как посол);

Киев отказывается выдать Грузии Зураба Адеишвили, входившего в команду Саакашвили и занимавшего различные посты в правительстве Грузии, а сейчас работающего в украинских структурах власти, и еще одного соратника экс-президента — Георгия Лорткипанидзе, который, по версии грузинских властей, в 2021 году помог Саакашвили незаконно вернуться в республику, а сейчас является одним из руководителей военной разведки Украины. «Указанные лица возглавляли авторитарный режим предыдущего правительства Грузии, унесший жизни, здоровье и благополучие многих людей», — пояснило грузинское правительство.

«Правительству Грузии непонятно, почему украинское правительство принимает решения, которые направлены на искусственное отделение двух дружественных стран и народов друг от друга», — резюмировали в Тбилиси. Чтобы наладить отношения, считают там, Киев должен как минимум передать Тбилиси «преступников, которые сейчас занимают высокие посты в украинской власти».

Причиной этого заявления стала поездка в Бельгию и Германию украинской делегации, в составе которой был Зураб Адеишвили. В период президентства Саакашвили он дважды был министром юстиции (2003-2004 и 2008-2012 годы), министром госбезопасности (2004) и генеральным прокурором Грузии (2004-2008 годы). После поражения Саакашвили на выборах 2012 года Адеишвили покинул республику — сначала он находился в Венгрии, потом на Украине. Там его в качестве эксперта включили в команду, которая разрабатывала антикоррупционное законодательство. Между тем в Грузии против него были официально выдвинуты обвинения в присвоении имущества и организации пыток и участии в них. В 2013 году по запросу Тбилиси Интерпол объявил Адеишвили в международный розыск (два года спустя организация розыск прекратила, поскольку Адеишвили получил статус беженца). Сейчас Адеишвили возглавляет департамент международно-правового сотрудничества офиса генерального прокурора Украины. Это подразделение отвечает в том числе за экстрадицию иностранцев по запросам других стран.

На требования грузинского правительства отреагировал глава парламентской фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия. В своем посте в Telegram он назвал грузинские власти прокремлевскими и выдвинул три встречных требования:

Выпустить из тюрьмы и передать Киеву Михаила Саакашвили, который получил украинское гражданство в 2015 году;

Прекратить возобновленное в 2023 году прямое авиасообщение с Россией;

«Прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций».

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе назвал заявление Арахамии прискорбным и сказал, что Тбилиси поддерживает Киев «на деле». «Это более 600 поддержанных актов, резолюций и документов, другие решения, это обширная гуманитарная помощь. Когда на таком фоне делаются непонятные заявления, это укрепляет нашу веру в то, что что-то происходит не так, как должно быть», — сказал он, отметив, что понимает, в какой ситуации находится Украина, и потому не будет вступать в полемику с украинскими политиками.

Почему разошлись курсы Грузии и Украины

О том, что требования, изложенные Арахамия, Грузия не выполнит, 12 марта заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. «Что касается возобновления авиасообщения с Россией, по этому поводу был сделан ряд заявлений, и я хотел бы еще раз пояснить, что мы исходим из интересов нашей страны — это касается того же вопроса о присоединение к санкциям, возобновлении или невозобновлении полетов и так далее», — заявил он (цитата по Interpressnews).

«Отношения Грузии и Украины опирались на два аспекта. Во-первых, личные контакты [президента Украины в 2005-2010 гг.] Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили. Во-вторых, это политическая идеология — принцип «одной лодки», на которой мы вместе плывем в Европу, — пояснил РБК грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе. — Затем и Ющенко, и Саакашвили покинули свои посты, и к власти пришли абсолютно другие люди. Принцип «одной лодки» тоже сломался, поскольку после 2014 года Украина вступила в конфронтацию с Россией, а Грузия, напротив, решила, что после войны 2008 года в отношениях с Россией она будет балансировать. С этого времени Киев начал активно критиковать Тбилиси».

Что касается требований, которыми в очередной раз обменялись две столицы, то они, по оценке эксперта, невыполнимы: в Тбилиси понимают, что выдача Киевом бывших соратников Саакашвили невозможна. «Украинские же политики не понимают, что происходит в Грузии, — считает Сихарулидзе. — Им их местные грузины говорят, что страна захвачена Россией и что, как только власть сменится, все будет по-старому. Но на самом деле очень многие грузины устали от радикальных заявлений и требований со стороны Киева. Украина после войны 2008 года с Россией свои отношения не пересматривала и продолжала с ней торговать, а Грузия должна совершить экономическое самоубийство, потому что так хочет Украина».

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев обращает внимание на то, что евроатлантический курс зафиксирован в конституциях обеих стран. «И Грузия, и Украина идут на Запад (Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке), но делают они это по-разному, — сказал РБК эксперт. — Грузия считает, что Россия незаконно занимает 19% ее территории, хотя Россия признает Абхазию и Южную Осетию в качестве суверенов. При этом Грузия в своей политике более прагматична, чем Украина, поскольку понимает ценность для нее экономических отношений с Москвой и не идет на поводу у западных институтов, выполняя требования о введении санкций, к примеру».