Путин назвал основой конфликта на Украине политику «растаскивания России»

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В основе конфликта на Украине лежит политика Запада, направленная на «растаскивание исторической России», заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Разделяй и властвуй — они всегда старались это сделать. И пытаются сделать это сейчас. А наша-то цель в другом: в объединении русского народа», — сказал Путин.

Российская сторона, утверждает он, всегда стремилась к тому, чтобы решать спорные вопросы путем переговоров, тогда как оппоненты были настроены иначе.

Глава государства убежден, что Россия идет по правильному пути, защищая национальные интересы и своих граждан. Иного выбора, по его словам, у страны нет.

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