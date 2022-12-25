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Путин назвал основой конфликта на Украине политику «растаскивания России»
Путин: основой конфликта на Украине стала политика Запада по «растаскиванию России»
Владимир Путин
В основе конфликта на Украине лежит политика Запада, направленная на «растаскивание исторической России», заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Разделяй и властвуй — они всегда старались это сделать. И пытаются сделать это сейчас. А наша-то цель в другом: в объединении русского народа», — сказал Путин.
Российская сторона, утверждает он, всегда стремилась к тому, чтобы решать спорные вопросы путем переговоров, тогда как оппоненты были настроены иначе.
Глава государства убежден, что Россия идет по правильному пути, защищая национальные интересы и своих граждан. Иного выбора, по его словам, у страны нет.
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