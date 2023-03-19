Песков: Путин и Герасимов долго обсуждали ход спецоперации в штабе в Ростове-на-Дону

В Кремле назвали неожиданным визит Путина в штаб в Ростове-на-Дону

Поездка Путина в Ростов-на-Дону не планировали «ни по линии администрации, ни по линии Министерства обороны», сказал Песков. Основная цель — посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме

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Поездка Владимира Путина в Ростов-на-Дону не планировалась заранее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эту поездку ни по линии администрации, ни по линии каких-то специальных служб, ни по линии Министерства обороны никто заранее не планировал», — уточнил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

«Основная цель — посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме», — добавил Песков.

Путин провел совещание в командном пункте военной операции в Ростове-на-Дону. Он и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов долго обсуждали обстановку в зоне военной операции на Украине, отметил Песков.

«Он выслушал доклады по направлениям, которые ежедневно там проходят, и потом уже отдельно с Герасимовым достаточно долго говорил в отдельном кабинете», — заявил Песков (цитата по ТАСС).

После Ростова-на-Дону Путин посетил Мариуполь в Донецкой народной республике. За рулем автомобиля он объехал районы, осмотрел построенные объекты и пообщался с местными жителями. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, докладывая о строительстве новых жилых микрорайонов и объектов инфраструктуры.