Медведев приехал в ЛНР с руководителями силовиков

Один из вопросов, который обсудил Дмитрий Медведев во время поездки в ЛНР, — гармонизация законодательств республик Донбасса с законами России. На совещании с его участием присутствовали руководители российских силовых ведомств

Дмитрий Медведев проводит совещание (Фото: medvedev_telegram / Telegram)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что сегодня побывал в ЛНР, где встретился с главой республики Леонидом Пасечником и главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом Медведев написал в Telegram.

«По поручению президента Российской Федерации провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса», — сообщил Медведев.

В совещании участвовали генеральный прокурор Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Одна из главных тем совещания — гармонизация законодательств ЛНР и ДНР с законодательством России. Кроме того, участники обсудили восстановление инфраструктуры, ремонт больниц и подготовку школ к началу учебного года, а также пути решения социальных проблем граждан.

14 июля ЛНР посещал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он выступил перед депутатами Народного совета республики и передал им «слова приветствия» от президента России Владимира Путина.

Спикер Думы также напомнил парламентариям, что в ЛНР также живут российские граждане, которые голосовали на выборах в Государственную думу (российские паспорта местным жителям выдают с 2019 года). Володин призвал депутатов работать со своими избирателями, которые живут в республике, и «обсуждать вопросы, которые их волнуют, и решать их проблемы».

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Президент Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Рассмотрение заявлений о приеме в гражданство России, поданных жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, должно занимать не более трех месяцев.

21 февраля Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Он также поручил российским военным обеспечить поддержание мира на этих территориях. На следующий день он пояснил, что Россия признала ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей.

«Мы признали все их [ДНР и ЛНР] фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — сказал тогда Путин.

Ранним утром 24 февраля президент Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целями которой является денацификация и демилитаризация этой страны.