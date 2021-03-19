Зеленский продлил на три года санкции против Сбербанка и Проминвестбанка

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции против двух российских банков — Сбербанка и Проминвестбанка (дочерняя структура российской госкорпорации ВЭБ.РФ, которая была продана украинскими властями в прошлом году). Соответствующий Указ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в документе.

Как говорится в приложении у Указу, речь идет об украинских филиалах Сбербанка и Проминвестбанка, зарегистрированных в Киеве.

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