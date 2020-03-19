МИД Польши ответил на претензии России о визах для жителей Калининграда
В министерстве иностранных дел Польши сочли приемлемой ситуацию с отсутствием безвизового общения между регионами страны и Калининградской областью. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
«Жители Калининградского региона могут пересекать границу [с Польшей] по стандартной визе, которая позволяет им перемещаться как внутри Польши, так и по всей Шенгенской зоне», — заявили в ведомстве, комментируя слова официального представителя России Марии Захаровой о решении Варшавы отменить безвизовое сообщение между российской областью и Польшей. По мнению Захаровой, такое решение осложнило процесс восстановления двустороннего политического диалога.
Как указали в МИДе Польши, в 2019 году польское консульство в Калининграде выдало более 88 тыс. шенгенских виз, а летом 2019 года Россия предоставила ряду европейских стран, включая Польшу, право въезжать в Калининградскую область по электронным визам. «Такие решения работают и остаются приемлемыми для того, чтобы удовлетворять существующим потребностям [обеих сторон]», — указали в польском МИДе.
В опубликованном 12 марта интервью РБК глава МИД Польши Яцек Чапутович выразил готовность к встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым и выступил за улучшение отношений между Москвой и Варшавой. «Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения», — сказал он. Чапутович также выразил надежду на возобновление работы российско-польской группы по сложным вопросам, встреча которой прошла последний раз в Калининграде в ноябре 2013 года.