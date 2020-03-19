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Политика ,  
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МИД Польши ответил на претензии России о визах для жителей Калининграда

В МИД Польши считают достаточным существующий режим приграничного сообщения между жителями Калининградской области и польских регионов. Ранее в России предлагали Варшаве вернуться к безвизовому режиму
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В министерстве иностранных дел Польши сочли приемлемой ситуацию с отсутствием безвизового общения между регионами страны и Калининградской областью. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Жители Калининградского региона могут пересекать границу [с Польшей] по стандартной визе, которая позволяет им перемещаться как внутри Польши, так и по всей Шенгенской зоне», — заявили в ведомстве, комментируя слова официального представителя России Марии Захаровой о решении Варшавы отменить безвизовое сообщение между российской областью и Польшей. По мнению Захаровой, такое решение осложнило процесс восстановления двустороннего политического диалога.

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Как указали в МИДе Польши, в 2019 году польское консульство в Калининграде выдало более 88 тыс. шенгенских виз, а летом 2019 года Россия предоставила ряду европейских стран, включая Польшу, право въезжать в Калининградскую область по электронным визам. «Такие решения работают и остаются приемлемыми для того, чтобы удовлетворять существующим потребностям [обеих сторон]», — указали в польском МИДе.

В опубликованном 12 марта интервью РБК глава МИД Польши Яцек Чапутович выразил готовность к встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым и выступил за улучшение отношений между Москвой и Варшавой. «Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения», — сказал он. Чапутович также выразил надежду на возобновление работы российско-польской группы по сложным вопросам, встреча которой прошла последний раз в Калининграде в ноябре 2013 года.

Комментируя заявления Чапутовича, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия никогда не уходила от контактов с Польшей и открыта к «нормальному равноправному диалогу с Варшавой». Однако в условиях, когда Варшава инициативно такой диалог заблокировала, отказалась от соглашения о безвизовом въезде жителей Калининградской области в Польшу, в Москве не думают, что «избирательный подход к выправлению диалога отвечает декларируемому министром иностранных дел Польши желанию улучшить отношения с Россией», отметила Захарова.

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Режим безвизового сообщения с Калининградской областью польские власти приостановили летом 2016 года. Он действовал с 2012 года и позволял россиянам без дополнительных издержек совершать краткосрочные визиты на приграничные территории Польши. Россия в ответ приняла симметричные меры. «Все наши предложения вернуться к ранее действовавшему порядку наталкиваются на глухую стену конфронтационной антироссийской риторики. На сегодняшний день Польша не проявляет заинтересованности в возобновлении МПП [соглашение о местном приграничном передвижении]. В результате страдают интересы людей по обе стороны границы», — говорила Захарова в августе 2018 года.

В МВД Польши объясняли, что отказались от безвизового сообщения с российским регионом по соображениям безопасности. В России назвали такие доводы невнятными. «Безвизовый режим приграничного передвижения для жителей Калининградской области и соседних регионов Польши приостановлен польской стороной под предлогом неких угроз безопасности, которые внятно никто не объяснил и, наверное, объяснить не сможет», — отмечал в мае 2019 года посол России в Польше Сергей Андреев. В декабре прошлого года вице-спикер верхней палаты парламента (Сената) Польши Богдан Борусевич назвал ошибкой отмену безвизового сообщения между российской Калининградской областью и приграничными польскими регионами. «Оно [соглашение о приграничном сотрудничестве] приносило нам выгоду, очень большую экономическую выгоду приграничным регионам Польши. Российские туристы охотно приезжали и много покупали», — сказал Борусевич ТАСС.

На фоне эпидемии нового коронавируса 15 марта Россия приняла меры, ограничивающие полеты в ЕС. А с 17 марта страны свои границы закрыли страны Шенгенской зоны. Срок действия ограничений продлится 30 дней.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Польша, Россия - Польша, визы, Шенгенская зона
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