Захарова ответила на предложения главы МИД Польши об улучшении отношений

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила о готовности России к политическим контактам с Польшей, но только если они будут нацелены на улучшение двусторонних отношений

Мария Захарова и Сергей Лавров (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила об открытости России для контактов с Польшей. «Россия, Москва, российские дипломаты никогда не уходили от диалога с Варшавой», — сказала она на брифинге 12 марта, отвечая на вопрос РБК о готовности главы МИДа Сергея Лаврова встретиться с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

Как напомнила Захарова, Лавров уже проводил встречу с польским коллегой на полях заседания комитета министров Совета Европы 17 мая прошлого года. Любые новые встречи состоятся только в случае, если они будут соответствовать цели продвижения двустороннего диалога, отметила Захарова.

«Мы открыты к нормальному равноправному диалогу с Варшавой, — сказала она. — Главное, чтобы был результат, потому что эти встречи проводятся не ради встреч как таковых, а ради результата, а он очевиден — это развитие двусторонних отношений, а они (польская сторона. — РБК) их блокировали». Москву, по ее словам, «тут упрекнуть не в чем». «Мы всегда нацелены на диалог, исходим из необходимости развития отношений в интересах народов наших стран», — сказала Захарова.

Представитель МИДа также оценила возможность восстановления российско-польской группы по сложным вопросам. Как напомнила Захарова, она создавалась с целью разгрузить политический диалог. В условиях, когда Варшава инициативно такой диалог заблокировала, отказалась от соглашения о безвизовом въезде жителей Калининградской области в Польшу, в Москве не думают, что «избирательный подход к выправлению диалога отвечает декларируемому министром иностранных дел Польши желанию улучшить отношения с Россией». «Но еще раз: мы открыты к нормальному равноправному диалогу с Варшавой», — заверила Захарова.