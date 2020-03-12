Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 74,03 (+2,56) Quote, 13:04
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 83,66 (+2,64) Quote, 13:04
СМИ анонсировали перенос Евро-2020 и приостановку Лиги чемпионов Спорт, 18:40 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 12 марта Общество, 18:40 Новый обвал на фондовом рынке. Главное Экономика, 18:18 В Новой Москве начали строительство инфекционной больницы Общество, 18:16 Мосгордума поддержала поправки в Конституцию Политика, 18:16 Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе Политика, 17:53 Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне Бизнес, 17:52 Видео дня: смотрим трейлер нового мультфильма Pixar «Душа» Стиль, 17:51 Баскетбольную Евролигу приостановили из-за коронавируса Спорт, 17:50 Захарова ответила на предложения главы МИД Польши об улучшении отношений Политика, 17:48 Камера в пуговице: как водители обманывают на экзаменах ГИБДД Авто, 17:46 В ОАЭ коронавирус выявили у еще одного россиянина Общество, 17:39 Питер Шифф назвал биткоин тонущим кораблем Крипто, 17:39 ВЦИОМ назвал долю осведомленных об обнулении президентских сроков россиян Общество, 17:38
Политика ,  
0 

Захарова ответила на предложения главы МИД Польши об улучшении отношений

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила о готовности России к политическим контактам с Польшей, но только если они будут нацелены на улучшение двусторонних отношений
Мария Захарова и Сергей Лавров (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила об открытости России для контактов с Польшей. «Россия, Москва, российские дипломаты никогда не уходили от диалога с Варшавой», — сказала она на брифинге 12 марта, отвечая на вопрос РБК о готовности главы МИДа Сергея Лаврова встретиться с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

Как напомнила Захарова, Лавров уже проводил встречу с польским коллегой на полях заседания комитета министров Совета Европы 17 мая прошлого года. Любые новые встречи состоятся только в случае, если они будут соответствовать цели продвижения двустороннего диалога, отметила Захарова.

«Мы открыты к нормальному равноправному диалогу с Варшавой, — сказала она. — Главное, чтобы был результат, потому что эти встречи проводятся не ради встреч как таковых, а ради результата, а он очевиден — это развитие двусторонних отношений, а они (польская сторона. — РБК) их блокировали». Москву, по ее словам, «тут упрекнуть не в чем». «Мы всегда нацелены на диалог, исходим из необходимости развития отношений в интересах народов наших стран», — сказала Захарова.

Представитель МИДа также оценила возможность восстановления российско-польской группы по сложным вопросам. Как напомнила Захарова, она создавалась с целью разгрузить политический диалог. В условиях, когда Варшава инициативно такой диалог заблокировала, отказалась от соглашения о безвизовом въезде жителей Калининградской области в Польшу, в Москве не думают, что «избирательный подход к выправлению диалога отвечает декларируемому министром иностранных дел Польши желанию улучшить отношения с Россией». «Но еще раз: мы открыты к нормальному равноправному диалогу с Варшавой», — заверила Захарова.

Глава МИД Польши — РБК: «У России другой подход к неприятным ей фактам»
Политика

О желании провести встречу с Сергеем Лавровым глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил в опубликованном 12 марта интервью РБК: «Я уже говорил, что охотно встречусь с господином Лавровым [снова], если будет такая возможность». Чапутович допустил проведение переговоров с Лавровым до министерской встречи Совета Европы, намеченной на май. «Есть еще время, чтобы договориться, — считает он. — Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения».

Чапутович также выразил надежду на возобновление работы российско-польской группы по сложным вопросам. Как напомнил он в разговоре с РБК, последняя совместная встреча российско-польской группы по сложным вопросам состоялась в Калининграде в ноябре 2013 года. «Мы неоднократно выражали свою готовность возобновить деятельность группы, но российская сторона не проявляла заинтересованности в возобновлении диалога в этом формате. Я согласен с министром Лавровым, который недавно подчеркнул важность работы в рамках группы, и выражаю готовность сотрудничать в этом формате», — отметил Чапутович.

Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Александр Атасунцев
Теги: Мария Захарова, МИД России, Россия - Польша, Сергей Лавров
Материалы по теме
Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией
Политика
Глава МИД Польши — РБК: «У России другой подход к неприятным ей фактам»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter