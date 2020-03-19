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Пандемия коронавируса ,  
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Генсек НАТО оценил влияние коронавируса на боеспособность альянса

В НАТО приняли меры по сокращению работников в штаб-квартире, а совещания теперь проводятся по онлайн-связи, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Он также заявил об отсутствии заболевших среди солдат НАТО
Йенс Столтенберг (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

В НАТО со всей серьезностью относятся к эпидемии нового коронавируса COVID-19 и уже приняли меры для борьбы с ним. Об этом 19 марта заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на ежегодной пресс-конференции, которая впервые в истории альянса проходила в онлайн-формате. «Эта глобальная пандемия касается нас всех», — сказал генсек альянса. «Вместе мы сможем побороть коронавирус», — выразил надежду он.

Столтенберг назвал меры, которые в НАТО приняли для борьбы с вирусом. Во-первых, заявил он, изменились правила работы сотрудников альянса. Число представителей НАТО и обслуживающего персонала, работающих в штаб-квартире альянса, было сокращено до минимума. В штаб-квартиру почти не пускают посетителей, а представители НАТО отказались от многих заграничных визитов, уточнил Столтенберг.

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Во-вторых, НАТО пришлось отказаться от проведения многих личных встреч, а большинство совещаний сотрудников альянса и их контактов с зарубежными партнерами теперь осуществляются по видеосвязи. Столтенберг не стал исключать, что ближайшие встречи министров стран альянса могут также пройти по онлайн-связи. «Окончательное решение о том, как будут проводиться такие встречи, еще не принято, но мы подойдем к организации встреч с ответственностью», — заверил он. Встреча глав МИД 29 стран альянса намечена на 2–3 апреля.

В-третьих, солдаты под командованием НАТО, в том числе в Прибалтике, получили инструкции, как избежать заражения COVID-19, в частности чаще мыть руки и соблюдать «социальную дистанцию», заявил Столтенберг. Он поблагодарил солдат альянса за службу и отметил, что высокая дисциплинированность повышает их шансы избежать заболевания.

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«[Нынешняя ситуация] создает трудности для всех нас, но в особенности для тех, кто живет вдали от своей родины», — сказал Столтенберг. Он обратил внимание, что на сегодняшний день заражению COVID-19 не подвергся ни один солдат НАТО, и альянс готов отреагировать на военные вызовы.

В ходе пресс-конференции Столтенберг также заявил о том, что НАТО продолжит укреплять свою боеспособность. Согласно планам альянса, к концу 2020 года европейские члены НАТО и Канада будут тратить на оборону на $130 млрд больше, чем в 2016 году, а к 2024 — на $400 млрд.

76% респондентов в государствах альянса считают, что НАТО должно прийти им на помощь в случае военного конфликта, а 71% сказали, что их страна обязана помогать союзникам. Такие данные привел Столтенберг, ссылаясь на опрос общественного мнения, проведенный по заказу НАТО. 

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