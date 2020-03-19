Генсек НАТО оценил влияние коронавируса на боеспособность альянса

В НАТО приняли меры по сокращению работников в штаб-квартире, а совещания теперь проводятся по онлайн-связи, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Он также заявил об отсутствии заболевших среди солдат НАТО

Йенс Столтенберг (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

В НАТО со всей серьезностью относятся к эпидемии нового коронавируса COVID-19 и уже приняли меры для борьбы с ним. Об этом 19 марта заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на ежегодной пресс-конференции, которая впервые в истории альянса проходила в онлайн-формате. «Эта глобальная пандемия касается нас всех», — сказал генсек альянса. «Вместе мы сможем побороть коронавирус», — выразил надежду он.

Столтенберг назвал меры, которые в НАТО приняли для борьбы с вирусом. Во-первых, заявил он, изменились правила работы сотрудников альянса. Число представителей НАТО и обслуживающего персонала, работающих в штаб-квартире альянса, было сокращено до минимума. В штаб-квартиру почти не пускают посетителей, а представители НАТО отказались от многих заграничных визитов, уточнил Столтенберг.

Во-вторых, НАТО пришлось отказаться от проведения многих личных встреч, а большинство совещаний сотрудников альянса и их контактов с зарубежными партнерами теперь осуществляются по видеосвязи. Столтенберг не стал исключать, что ближайшие встречи министров стран альянса могут также пройти по онлайн-связи. «Окончательное решение о том, как будут проводиться такие встречи, еще не принято, но мы подойдем к организации встреч с ответственностью», — заверил он. Встреча глав МИД 29 стран альянса намечена на 2–3 апреля.

В-третьих, солдаты под командованием НАТО, в том числе в Прибалтике, получили инструкции, как избежать заражения COVID-19, в частности чаще мыть руки и соблюдать «социальную дистанцию», заявил Столтенберг. Он поблагодарил солдат альянса за службу и отметил, что высокая дисциплинированность повышает их шансы избежать заболевания.