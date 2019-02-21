Назарбаев объявил об отставке правительства в интересах народа Казахстана

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,53 -0,11 EUR Бирж. 74,38 -0,09 Brent 66,89 0,89% USD Нал. 65,98 65,21 EUR Нал. 74,88 74,01 USD ЦБ 65,54 -0,32 EUR ЦБ 74,30 -0,39 EUR/USD 1,1352 0,0009 BTC/USD Бирж. 4 007,00 -54,10 IMOEX 2 475,65 -0,49% RTSI 1 190,21 -0,35% DJIA 25 954,44 0,24% Nasdaq 7 489,07 0,03%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+44,72%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+44,72%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 65,54 (-0,32) Quote, 12:57
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 74,3 (-0,39) Quote, 12:57
Лавров отреагировал пословицей на компромисс по «Северному потоку-2» Бизнес, 17:10 Сборная России по биатлону выиграла золотую медаль на чемпионате Европы Спорт, 17:06 Глава «Сибура» назвал срок строительства аэропорта в Тобольске Бизнес, 16:50 Лавров заявил о заражении ЕС «бациллой американской вседозволенности» Политика, 16:38 Назарбаев объявил об отставке правительства в интересах народа Казахстана Политика, 16:36 В Венгрии переезд штаб-квартиры банка МИБ сочли «троянским конем Путина» Финансы, 16:33 Боюсь рисковать: как открыть агентство бренд-коммуникаций РБК и «Билайн» Бизнес, 16:30 Аэропорт Дублина приостановил полеты из-за дрона Общество, 16:22 Bitcoin теперь можно заработать в Twitter Крипто, 16:22 Националист Демушкин прокомментировал вызов в полицию Общество, 16:18 Чешскому миллиардеру разрешили купить до 35% акций Metro Бизнес, 16:14 СМИ анонсировали переход защитника «Зенита» в «Ростов» Спорт, 16:10 Эрмитаж эвакуировали после сообщения о минировании Общество, 15:57 Роскомнадзор составил протокол на Twitter о хранении данных Технологии и медиа, 15:55
Политика ,  
0 
Назарбаев объявил об отставке правительства в интересах народа Казахстана
Президент Казахстана поставил в вину кабинету отсутствие положительных изменений в экономике и роста доходов граждан, а также неумение министров работать с населением
Фото: РИА Новости

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости отставки правительства страны, которое не справилось с проведением структурных реформ экономики страны и решением задачи по повышению благосостояния населения.

«Я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основным приоритетом каждого члена правительства и каждого акима (глава исполнительной власти в муниципальных образованиях. — РБК). Однако системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет», — заявил Назарбаев.

​Президент подчеркнул, что правительству совместно с Нацбанком не удалось использовать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики, а имеющиеся в распоряжении кабмина средства тратятся не по назначению. В результате рост ВВП по-прежнему достигается за счет сырьевых ресурсов, а позитивных изменений нет. Назарбаев также упрекнул министров неумении работать с населением, выслушивать людей и разъяснять им проводимую политику.

Общество
Назарбаев призвал министров снять иностранные костюмы от «Шанель-манель»

«В этих условиях я, как президент и гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что правительство должно уйти в отставку», — заявил президент.

Вскоре после этого на официальном сайте президента Казахстана был опубликован указ об отставке правительства. В соответствии с документом всем министрам предписано продолжать исполнение своих обязанностей вплоть до утверждения нового состава правительства, врио главы кабмина назначен Аскар Мамин, ранее занимавший пост первого вице-премьера.

Экономика
Орешкин предложил Путину и Назарбаеву сделать туризм отраслью прорыва

Согласно конституции Казахстана (ч. 7 ст. 70), президент страны имеет право в любой момент принять решение о прекращении полномочий правительства.

Назарбаев отметил, что новое правительство должно будет выработать «действенные шаги» по повышению уровня жизни и стимулированию экономики, а сам он намерен предложить ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей. На реализацию этих мер президент пообещал выделить «немалые средства» из бюджета и Национального фонда.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Казахстан, Нурсултан Назарбаев
Материалы по теме
Назарбаев призвал министров снять иностранные костюмы от «Шанель-манель»
Общество
Назарбаев закрепил за собой право руководить Совбезом пожизненно
Политика
Путин рассказал об удивительном качестве Назарбаева
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter