Назарбаев объявил об отставке правительства в интересах народа Казахстана

Президент Казахстана поставил в вину кабинету отсутствие положительных изменений в экономике и роста доходов граждан, а также неумение министров работать с населением

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости отставки правительства страны, которое не справилось с проведением структурных реформ экономики страны и решением задачи по повышению благосостояния населения.

«Я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основным приоритетом каждого члена правительства и каждого акима (глава исполнительной власти в муниципальных образованиях. — РБК). Однако системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет», — заявил Назарбаев.

​Президент подчеркнул, что правительству совместно с Нацбанком не удалось использовать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики, а имеющиеся в распоряжении кабмина средства тратятся не по назначению. В результате рост ВВП по-прежнему достигается за счет сырьевых ресурсов, а позитивных изменений нет. Назарбаев также упрекнул министров неумении работать с населением, выслушивать людей и разъяснять им проводимую политику.

«В этих условиях я, как президент и гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что правительство должно уйти в отставку», — заявил президент.