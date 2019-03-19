Новые власти Бразилии разрешили США использовать свой космодром

Космодром Алкантра имеет стратегически важное положение, позволяя экономно запускать аппараты на экваториальную орбиту. Вашингтон получит возможность его коммерческого использования

Космодром Алкантра (Фото: Adriano Machado / Reuters)

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил о подписании соглашения с США, которое разрешает Вашингтону коммерческое использование космодрома Алкантра в штате Мараньян. О соглашении он рассказал в своем Twitter.

«Соглашение предусматривает, что США могут запускать спутники и ракеты с базы в штате Мараньян. Территория останется под юрисдикцией Бразилии», — сообщил президент.

Болсонару подчеркнул, что его страна потеряла большие средства, не эксплуатируя космодром, занимающий выгодное положение, в коммерческих целях. «Правительство Бразилии будет стремиться заключать соглашения с другими странами, позволяя им запускать ракеты и космические корабли», — добавил он.

Соглашение с NASA было подписано во время визита Болсонару с правительственной делегацией в Вашингтон. Как пишет Reuters, во время своего первого официального визита президент Бразилии заявил о планах развития сотрудничества с Соединенными Штатами. «Американский народ всегда вдохновлял меня», — цитирует его слова Reuters.

Жаир Болсонару придерживается крайне правых политических взглядов, выступает за борьбу с иммиграцией и «социалистической угрозой», что во многом схоже с позицией американского президента. Reuters называет его «откровенным поклонником Трампа».