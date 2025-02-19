 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Джонсон поспорил с Трампом насчет рейтинга Зеленского

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Джонсон считает, что рейтинги Зеленского и Трампа схожи. Бывший премьер отметил, что на Украине сейчас не надо проводить выборы, как призывает американский президент. Зеленский также заявлял, что пока не время для голосования
Борис Джонсон и Дональд Трамп
Борис Джонсон и Дональд Трамп (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не согласился с американским президентом Дональдом Трампом, который заявил, что рейтинг лидера Украины Владимира Зеленского среди граждан страны составляет 4%.

Такую оценку Трамп озвучил накануне, 18 февраля, выступая с призывом проведения выборов на Украине. Зеленский сопротивляется этой идее.

«Конечно, рейтинг Зеленского — не 4%. На самом деле он примерно такой же, как у Трампа», — отметил Джонсон в своем посте в Х.

«Заявления Трампа не претендуют на историческую точность, а на то, чтобы шокировать европейцев и заставить их действовать», — полагает экс-премьер. Он возглавлял британское правительство в 2019–2022 годах, первые годы пришлись на первый срок Трампа в Белом доме.

Джонсон также заявил, что Украина сейчас не должна проводить выборы, и напомнил, что в Соединенном Королевстве всеобщих выборов не было в период с 1935 по 1945 год. Выборы президента должны были пройти на Украине в прошлом марте.

Несмотря на несогласие с Трампом в некоторых аспектах, бывший премьер сказал, что Европа должна помочь американскому президенту завершить конфликт на Украине, и призвал ЕС использовать для этого замороженные российские активы на $300 млрд. Москва указывала, что незаконные действия с ее активами будут представлять собой воровство.

Зеленский ответил на слова Трампа о своем рейтинге
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Зеленский, комментируя заявление Трампа, сослался на последние данные из опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которому главе государства доверяют 57% украинцев.

В декабре исследовательская компания Socis провела еще один опрос, согласно которому Зеленский стал третьим по уровню доверия украинцев среди представителей власти страны: на первом месте оказался экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный (примерно 72%), затем — глава военной разведки Кирилл Буданов (около 47%), и за ним шел Зеленский с почти 41%.

19 февраля появились данные последнего опроса Reuters/Ipsos, согласно которому рейтинг одобрения Трампа составляет 44%. По сравнению с результатами января, после прихода республиканца в Белый дом, наблюдается небольшое падение — тогда уровень одобрения работы политика был на уровне 45–47%. CBS со ссылкой на проведенный в начале февраля опрос передает, что рейтинг одобрения деятельности Трампа составляет 53%.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Путин об итогах переговоров России и США. Видео

H&M прокомментировала возвращение в Россию

Что включает в себя новый пакет санкций

Минздрав предложил оценивать репродуктивную функцию подростков

Представитель Путина заявил об «увядании духа» санкций

В Москве ввели штрафы за несоблюдение облика зданий

Трамп пригрозил пошлинами на импорт всех машин

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Борис Джонсон Владимир Зеленский Дональд Трамп рейтинги выборы президента
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Борис Джонсон фото

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Зеленский ответил Трампу, что заменить его сейчас «никак не получится»
Политика
Зеленский ответил на слова Трампа о своем рейтинге
Политика
Трамп заявил, что Россия в состоянии «быстро» разрушить города Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91) Инвестиции, 17:55
В граничащей с Россией области Казахстана упал беспилотникПолитика, 19:08
В больнице Москвы рассказали о состоянии актера из Америки БарнсаОбщество, 19:03
Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»Политика, 19:02
Спецпосланник Трампа заявил о важности гарантий безопасности для УкраиныПолитика, 18:53
Гид по Маврикию: где жить, где есть, что посмотретьСтиль, 18:49
В Красноярске между мигрантами произошла массовая драка со стрельбойОбщество, 18:36
Туристическому бизнесу из зоны загрязнения мазутом выделят льготные займыБизнес, 18:36
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Глава Дагестана назвал «позорными» акции в школах регионаОбщество, 18:31
В полиции объяснили визит силовиков в школу единоборств в КраснодареСпорт, 18:31
Минтруд напомнил об индексации с 1 апреля социальных пенсий на 14,75%Общество, 18:29
В Одессе загорелась нефтебазаПолитика, 18:20
Суд приостановил права иностранных структур на ШереметьевоБизнес, 18:17
Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира в ДохеСпорт, 18:09
Путин в «пять копеек» оценил доход России от транзита нефти по КТКЭкономика, 18:03