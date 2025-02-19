Джонсон поспорил с Трампом насчет рейтинга Зеленского

Джонсон считает, что рейтинги Зеленского и Трампа схожи. Бывший премьер отметил, что на Украине сейчас не надо проводить выборы, как призывает американский президент. Зеленский также заявлял, что пока не время для голосования

Борис Джонсон и Дональд Трамп (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не согласился с американским президентом Дональдом Трампом, который заявил, что рейтинг лидера Украины Владимира Зеленского среди граждан страны составляет 4%.

Такую оценку Трамп озвучил накануне, 18 февраля, выступая с призывом проведения выборов на Украине. Зеленский сопротивляется этой идее.

«Конечно, рейтинг Зеленского — не 4%. На самом деле он примерно такой же, как у Трампа», — отметил Джонсон в своем посте в Х.

«Заявления Трампа не претендуют на историческую точность, а на то, чтобы шокировать европейцев и заставить их действовать», — полагает экс-премьер. Он возглавлял британское правительство в 2019–2022 годах, первые годы пришлись на первый срок Трампа в Белом доме.

Джонсон также заявил, что Украина сейчас не должна проводить выборы, и напомнил, что в Соединенном Королевстве всеобщих выборов не было в период с 1935 по 1945 год. Выборы президента должны были пройти на Украине в прошлом марте.

Несмотря на несогласие с Трампом в некоторых аспектах, бывший премьер сказал, что Европа должна помочь американскому президенту завершить конфликт на Украине, и призвал ЕС использовать для этого замороженные российские активы на $300 млрд. Москва указывала, что незаконные действия с ее активами будут представлять собой воровство.

Зеленский, комментируя заявление Трампа, сослался на последние данные из опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которому главе государства доверяют 57% украинцев.

В декабре исследовательская компания Socis провела еще один опрос, согласно которому Зеленский стал третьим по уровню доверия украинцев среди представителей власти страны: на первом месте оказался экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный (примерно 72%), затем — глава военной разведки Кирилл Буданов (около 47%), и за ним шел Зеленский с почти 41%.

19 февраля появились данные последнего опроса Reuters/Ipsos, согласно которому рейтинг одобрения Трампа составляет 44%. По сравнению с результатами января, после прихода республиканца в Белый дом, наблюдается небольшое падение — тогда уровень одобрения работы политика был на уровне 45–47%. CBS со ссылкой на проведенный в начале февраля опрос передает, что рейтинг одобрения деятельности Трампа составляет 53%.