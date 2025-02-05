Зеленский допустил потерю Украиной территорий без помощи США

Вклад США в обороноспособность Украины составляет примерно треть, без этой помощи Киев может потерять территории, признал Зеленский. Из-за зависимости от Запада Путин оценивал суверенитет Украины как «почти нулевой»

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Без военной помощи со стороны США Украина может потерять территории, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану на его YouTube-канале.

«Конечно, без поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки или с медленной поддержкой мы можем потерять части нашей территории. <...> Если вклад в украинскую обороноспособность и безопасность Украины от Соединенных Штатов на сегодняшний день сейчас составляет около 30%, то вы можете себе представить, что может быть то, что случится с нами без этих 30%», — сказал он.

Он также вновь высказался о том, что Киев получил от Вашингтона «сотни миллиардов долларов», много из которых «исчезли». По словам Зеленского, такие суммы Украина никогда не получала. За три года американские институты выделили Киеву вооружения на $77 млрд, помощь предоставляется не в деньгах, а в оружии, подчеркнул Зеленский. В страну по факту поступило оружие на $46 млрд, до конца года сумма вырастет до $50 млрд. Бюджетная поддержка составила $31,5 млрд.

В этом же интервью президент Украины признал, что у страны сейчас нет возможности вернуть все утраченные территории военным путем. «Мы адекватные люди и не можем потерять миллионы людей ради результата, который еще не факт, что будет», — сказал Зеленский, заявив, что это обусловлено недостаточной поддержкой со стороны партнеров Украины.

Однако он не исключил, что в будущем Киев попытается вернуть под свой контроль отошедшие к России районы военно-дипломатическим путем. Зеленский добавил, что страна никогда не признает суверенитет России над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями.

Эти регионы вошли в состав России по итогам референдумов в 2014 и 2022 годах, их законность не признают большинство государств. Российские власти считают вопрос принадлежности этих территорий закрытым, условия президента Владимира Путина включают полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и фиксацию их статуса в международных договорах как российских регионов.

Путин отмечал, что без западной помощи Киев не сможет «существовать». По его словам, «если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны», то «все закончится через месяц-полтора, два». Из-за этого Путин назвал суверенитет Украины «почти нулевым».