 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский допустил потерю Украиной территорий без помощи США

Сюжет
Военная операция на Украине
Вклад США в обороноспособность Украины составляет примерно треть, без этой помощи Киев может потерять территории, признал Зеленский. Из-за зависимости от Запада Путин оценивал суверенитет Украины как «почти нулевой»
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Без военной помощи со стороны США Украина может потерять территории, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану на его YouTube-канале.

«Конечно, без поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки или с медленной поддержкой мы можем потерять части нашей территории. <...> Если вклад в украинскую обороноспособность и безопасность Украины от Соединенных Штатов на сегодняшний день сейчас составляет около 30%, то вы можете себе представить, что может быть то, что случится с нами без этих 30%», — сказал он.

Он также вновь высказался о том, что Киев получил от Вашингтона «сотни миллиардов долларов», много из которых «исчезли». По словам Зеленского, такие суммы Украина никогда не получала. За три года американские институты выделили Киеву вооружения на $77 млрд, помощь предоставляется не в деньгах, а в оружии, подчеркнул Зеленский. В страну по факту поступило оружие на $46 млрд, до конца года сумма вырастет до $50 млрд. Бюджетная поддержка составила $31,5 млрд.

Зеленский выступил против выборов до окончания конфликта с Россией
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

В этом же интервью президент Украины признал, что у страны сейчас нет возможности вернуть все утраченные территории военным путем. «Мы адекватные люди и не можем потерять миллионы людей ради результата, который еще не факт, что будет», — сказал Зеленский, заявив, что это обусловлено недостаточной поддержкой со стороны партнеров Украины.

Однако он не исключил, что в будущем Киев попытается вернуть под свой контроль отошедшие к России районы военно-дипломатическим путем. Зеленский добавил, что страна никогда не признает суверенитет России над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями.

Эти регионы вошли в состав России по итогам референдумов в 2014 и 2022 годах, их законность не признают большинство государств. Российские власти считают вопрос принадлежности этих территорий закрытым, условия президента Владимира Путина включают полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и фиксацию их статуса в международных договорах как российских регионов.

Путин отмечал, что без западной помощи Киев не сможет «существовать». По его словам, «если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны», то «все закончится через месяц-полтора, два». Из-за этого Путин назвал суверенитет Украины «почти нулевым».

Читайте РБК в Telegram.

Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В Узбекистане раскрыли сеть сall-центров, обманывавших россиян

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов

Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Украина военная помощь США
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Кремль назвал очевидным продолжение США военной помощи Украине
Политика
Шольц назвал эгоистичным план Трампа по обмену помощи Украины на металлы
Политика
Трамп предложил Украине менять редкоземельные металлы на помощь США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 102,69 (+0,19) Инвестиции, 04 фев, 18:02 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 98,53 (-1,41) Инвестиции, 04 фев, 18:02
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от ГретцкиСпорт, 10:22
WSJ узнала о разговоре Трампа про «первоклассную недвижимость» в ГазеПолитика, 10:21
Экспортный вариант танка «Прорыв» доставили в ОАЭ на выставку IDEX 2025Технологии и медиа, 10:20
15 идей, которые повысят качество вашей жизниPro, 10:18
Первая российская компания объявила дивиденды в 2025 годуИнвестиции, 10:18
Смогут ли Путин и Трамп передоговориться об ограничении ядерных арсеналовПолитика, 10:04
Baikal Communications Group выпустила продукт для оценки GR-функцииРБК Компании, 10:00
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Мосгорсуд назначил дату апелляции по делу француза ВинатьеПолитика, 09:51
В Москве в январе выросли цены только на дорогие новостройкиНедвижимость, 09:50
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 09:45
Обернется ли американская криптолихорадка катастрофой — The EconomistPro, 09:42
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:40
ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с космодрома ПлесецкТехнологии и медиа, 09:36
Минтранс предложил изменить правила вывоза порожних вагонов из портовБизнес, 09:33