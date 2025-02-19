Рубен Варданян объявил голодовку
Экс-госминистр Нагорного Карабаха бизнесмен Рубен Варданян объявил голодовку после начала судебного процесса в Азербайджане, сообщается в его телеграм-канале.
«Вчера я принял решение заявить протест в форме голодовки против судебного фарса. Это мой ответ на грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права. То, что происходит в зале суда, нельзя назвать судом — это политическое шоу, в котором демонстративно игнорируют мои права на справедливое разбирательство», — заявил Варданян.
Он перечислил среди нарушений:
- рассмотрение дела в военном трибунале, а не в гражданском суде;
- отсутствие полноценного доступа к материалам дела;
- отсутствие подписей обвинителей и «грубые ошибки» в обвинительном заключении;
- ограничение доступа к материалам дела его адвокату Аврааму Берману;
- отказ в вызове свидетелей защиты и подаче жалобы на нарушения;
- недопуск международных представителей в зал суда.
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