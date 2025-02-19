Рубен Варданян (в центре) (Фото: EPA / ТАСС)

Экс-госминистр Нагорного Карабаха бизнесмен Рубен Варданян объявил голодовку после начала судебного процесса в Азербайджане, сообщается в его телеграм-канале.

«Вчера я принял решение заявить протест в форме голодовки против судебного фарса. Это мой ответ на грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права. То, что происходит в зале суда, нельзя назвать судом — это политическое шоу, в котором демонстративно игнорируют мои права на справедливое разбирательство», — заявил Варданян.

Он перечислил среди нарушений:

рассмотрение дела в военном трибунале, а не в гражданском суде;

отсутствие полноценного доступа к материалам дела;

отсутствие подписей обвинителей и «грубые ошибки» в обвинительном заключении;

ограничение доступа к материалам дела его адвокату Аврааму Берману;

отказ в вызове свидетелей защиты и подаче жалобы на нарушения;

недопуск международных представителей в зал суда.

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