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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Варданян заявил о фальсифицированных протоколах допроса в Азербайджане

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Экс-госминистр Нагорного Карабаха и бизнесмен Рубен Варданян заявил, что в Азербайджане фальсифицированы все протоколы допроса в его уголовном деле. Его задержали в 2023 году, ему грозит пожизненное лишение свободы
Рубен Варданян
Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Следователи в Азербайджане оказывали давление на бывшего госминистра Нагорного Карабаха и бизнесмена Рубена Варданяна. Об этом он сам заявил в открытом письме.

По словам Варданяна, давление оказывалось на него, его адвоката и переводчика. Их просили «подписать документы задним числом, включая сфальсифицированные протоколы несостоявшихся допросов».

Он подчеркнул, что «не давал никаких показаний с первого дня ареста, за исключением первого допроса, когда назвал лишь свое имя и фамилию». «Еще раз подчеркну: все протоколы с моей подписью — это фальсификация», — добавил он.

«Этих документов в реальности не существует. Моего адвоката и переводчика принудили поставить подписи под этими документами», — написал Варданян.

Миллиардеру Варданяну предъявили в Азербайджане 45 обвинений
Общество
Бизнесмен Рубен Варданян

Он напомнил, что 17 января состоится судебное заседание по его уголовному делу. Ему заявили, что предъявлено 42 обвинения, в том числе предполагающие наказание в виде пожизненного лишения свободы. «Но до сих пор мне не дали возможности ознакомиться с официальным обвинительным заключением», — написал Варданян.

По его словам, в его деле 422 тома на азербайджанском языке, которого он не знает. Для ознакомления отвели «довольно короткий срок с 9 декабря 2024 года по 8 января 2025 года». При этом перечень статей, по которым его обвиняют, он получил 8 января.

Варданян заявил о своей невиновности и выставил четыре требования: дать полноценно подготовиться к защите в суде, устранить допущенные нарушения и фальсификации в деле; сделать процесс публичным; объединить его дело с делами других обвиняемых.

Варданян — предприниматель и инвестор. Forbes оценивал его состояние по итогам 2021 года в $1 млрд, он был 116-м в рейтинге богатейших российских миллиардеров.

Во время боевых действий в Карабахе в 2020 году бизнесмен обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в разрешении конфликта. Осенью 2022-го он отказался от российского гражданства, уехал в Нагорный Карабах и возглавил там правительство. Варданян покинул этот пост в феврале 2023 года. Он остался жить в Степанакерте.

Бизнесмен, объясняя причины отказа от российского гражданства, заявил, что его действия были «продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа».

Варданяна задержали в сентябре 2023 года во время выезда из Нагорного Карабаха на КПП в Лачинском коридоре. Его обвиняют в незаконном пересечении границы Азербайджана в сентябре 2022 года, финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. Рубена Варданяна арестовали в Азербайджане, а в декабре предъявили обвинение.

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Рубен Варданян Армения Нагорный Карабах Азербайджан
Рубен Варданян фото

Рубен Варданян

предприниматель, политик
25 мая 1968 года
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