 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В Баку начался суд над Рубеном Варданяном

В Баку начался суд над Варданяном и бывшими лидерами Нагорного Карабаха
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Виды Баку
Виды Баку (Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС)

Азербайджанский суд начал слушания дела в отношении 15 обвиняемых в военных преступлениях в Нагорном Карабахе. Им вменяется 2548 эпизодов противоправной деятельности, сообщает портал Milli.Az. Среди обвиняемых — экс-госминистр Нагорного Карабаха и бизнесмен Рубен Варданян.

Накануне он выступил с обращением и заявил, что протоколы в его деле сфальсифицированы. Также он заявил, что в его деле 422 тома, с которыми невозможно ознакомиться, потому что они составлены на азербайджанском языке. Варданян указывал, что ему также не дали «возможности ознакомиться с официальным обвинительным заключением».

Кроме него по делу проходят и другие бывшие политики и чиновники непризнанной Нагорно-Карабахской республики: экс-президенты Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян, бывший министр иностранных дел Карабаха Давид Бабаян, экс-глава национального собрания Нагорного Карабаха Давид Ишханян, бывший министр обороны республики Левон Мнацаканян и другие. Им предъявлены обвинения в планировании, подготовке, развязывании или ведении агрессивной войны и другие пункты. В частности, Рубену Варданяну предъявили обвинение по 46 пунктам. Ему грозит пожизненное заключение. Дело Варданяна было присоединено к делам других обвиняемых.

Расследование проводилось с октября 1987 года по 22 апреля 2024 года. В итоге главный прокурор Азербайджана объединил 1389 уголовных дел в одно.

Экс-замглавы Генштаба — Героя Армении арестовали из-за Карабаха
Политика
Тиран&nbsp;Хачатрян

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Занимает восточные и юго-восточные горные и предгорные районы Малого Кавказа, большинство населения — этнические армяне.

27 сентября 2020 года началась Вторая карабахская война, которая продолжалась 44 дня. По ее итогам под контроль Азербайджана перешли часть Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша (Шуши) и Гадрут, и прилегающих к нему территорий. На оставшиеся под контролем Армении районы были введены порядка 2 тыс. российских миротворцев на срок до 2025 года.

Осенью 2023 года Азербайджан провел «антитеррористическую операцию» в Карабахе, по итогам которой Нагорно-Карабахская республика перешла под контроль Баку и прекратила свое существование. Российские миротворцы покинули занимаемые районы. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обвинил Россию в захвате и передаче региона Азербайджану. Представитель российского МИДа Мария Захарова отвергла обвинения и назвала высказывания Григоряна уничижительными и оскорбительными по отношению к армянам.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Азербайджан Армения Нагорный Карабах суд
Материалы по теме
Варданян заявил о фальсифицированных протоколах допроса в Азербайджане
Политика
Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий
Политика
Азербайджан потребовал от Ирана прекратить оскорблять Алиева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 16 янв, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 16 янв, 17:55
Мирра Андреева заявила, что устала играть против первой ракетки мираСпорт, 16:01
Глава Приднестровья обратился к Санду из-за газа: «сдержите слово»Экономика, 15:59
Суд в Бразилии не разрешил Болсонару посетить инаугурацию ТрампаПолитика, 15:59
Франция назвала неприемлемым наведение радара ПВО России на свой самолетПолитика, 15:56
Notion, Miro, HubSpot, Wix: что не так с российскими альтернативамиPro, 15:51
На Солнце произошла вспышка класса M. Ждать ли магнитные буриLife, 15:44
Пытавшийся протаранить храм во Владивостоке ранее лечился у психиатраОбщество, 15:43
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
США раскрыли данные о секретной поддержке производства дронов на УкраинеПолитика, 15:43
И. о. главы РОСИЗО назначили замруководителя Георгия МосквичеваОбщество, 15:39
Не нужно ждать школы: почему стоит учить ребенка английскому с 2 летPro, 15:38
Города для инвестиций: где в России выгодно покупать жилье в 2025 годуНедвижимость, 15:38
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:38
Бывшего тренера «Спартака» Тедеско уволили из сборной БельгииСпорт, 15:36
В Севастополе волонтеры приостановили уборку мазута из-за непогодыОбщество, 15:30