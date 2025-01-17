В Баку начался суд над Рубеном Варданяном
Азербайджанский суд начал слушания дела в отношении 15 обвиняемых в военных преступлениях в Нагорном Карабахе. Им вменяется 2548 эпизодов противоправной деятельности, сообщает портал Milli.Az. Среди обвиняемых — экс-госминистр Нагорного Карабаха и бизнесмен Рубен Варданян.
Накануне он выступил с обращением и заявил, что протоколы в его деле сфальсифицированы. Также он заявил, что в его деле 422 тома, с которыми невозможно ознакомиться, потому что они составлены на азербайджанском языке. Варданян указывал, что ему также не дали «возможности ознакомиться с официальным обвинительным заключением».
Кроме него по делу проходят и другие бывшие политики и чиновники непризнанной Нагорно-Карабахской республики: экс-президенты Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян, бывший министр иностранных дел Карабаха Давид Бабаян, экс-глава национального собрания Нагорного Карабаха Давид Ишханян, бывший министр обороны республики Левон Мнацаканян и другие. Им предъявлены обвинения в планировании, подготовке, развязывании или ведении агрессивной войны и другие пункты. В частности, Рубену Варданяну предъявили обвинение по 46 пунктам. Ему грозит пожизненное заключение. Дело Варданяна было присоединено к делам других обвиняемых.
Расследование проводилось с октября 1987 года по 22 апреля 2024 года. В итоге главный прокурор Азербайджана объединил 1389 уголовных дел в одно.
Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Занимает восточные и юго-восточные горные и предгорные районы Малого Кавказа, большинство населения — этнические армяне.
27 сентября 2020 года началась Вторая карабахская война, которая продолжалась 44 дня. По ее итогам под контроль Азербайджана перешли часть Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша (Шуши) и Гадрут, и прилегающих к нему территорий. На оставшиеся под контролем Армении районы были введены порядка 2 тыс. российских миротворцев на срок до 2025 года.
Осенью 2023 года Азербайджан провел «антитеррористическую операцию» в Карабахе, по итогам которой Нагорно-Карабахская республика перешла под контроль Баку и прекратила свое существование. Российские миротворцы покинули занимаемые районы. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обвинил Россию в захвате и передаче региона Азербайджану. Представитель российского МИДа Мария Захарова отвергла обвинения и назвала высказывания Григоряна уничижительными и оскорбительными по отношению к армянам.
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