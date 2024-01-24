 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Лавров заявил о «довольно нудных» контактах США и России

Лавров: уровень отношений США и России низкий, контакты проходят довольно нудно
Сюжет
Война санкций
Отношений между США и Россией сегодня практически нет, ведется «довольно нудный» диалог о работе посольств, заявил глава МИДа. Песков еще летом 2022 года заявил, что американо-российские отношения практически сошли на нет
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Уровень отношений между Россией и США находится на очень низком уровне, контактов между странами практически нет, ведется «нудный» диалог о работе посольств, констатировал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН, передает корреспондент РБК.

«Уровень [отношений с США] низкий, точка низкая, контактов практически нет, за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий в США и работы их дипломатов в Российской Федерации. <...> Идет разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются», — отметил министр.

Он напомнил, что взаимные высылки дипломатов России и США начались в 2016 году при администрации президента Барака Обамы, а также обвинил нынешние американские власти в «попытках получить односторонние преимущества, обвинить нас в каких-то шагах».

Лавров исключил, что приход Трампа поменяет отношение США к России
Политика
Дональд Трамп

Отношения России со странами Запада резко ухудшились после начала спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин, объявляя о ней, заявил, что Москва пошла на такой шаг, чтобы защитить население Донбасса от геноцида, добиться денацификации и демилитаризации Украины.

США и другие западные государства ввели против Москвы несколько пакетов санкций, а также продолжают оказывать Киеву военную поддержку. Россия неоднократно выступала против поставок оружия Украине, поскольку это лишь усугубит «страдания украинского народа». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков еще в июне 2022 года заявил, что американо-российские отношения находятся «на нулевой точке».

Лавров ранее говорил, что Путин проявил «огромное количество доброй воли» в отношении США в свои первые два срока, однако Вашингтон это проигнорировал, а НАТО, вопреки заверениям, продолжило экспансию на восток. Сам президент в начале января назвал Запад противником России, который пытается с помощью Украины решить свои задачи.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Валентина Шварцман, Илья Пламенев Илья Пламенев
США Сергей Лавров отношения Россия переговоры посольства
Материалы по теме
МИД назвал возможные причины для разрыва дипотношений с США
Политика
Комитет сената США поддержал законопроект о передаче активов России Киеву
Политика
Лавров встретился с исключившим мир на Украине без слова России министром
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 96,17 (+0,34) Инвестиции, 16:50 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 88,28 (+0,36) Инвестиции, 16:50
В Харькове и Одессе прозвучали взрывы Политика, 22:49
Премьер Украины сообщил о строительстве трехуровневой линии обороны Политика, 22:44
Франция отклонила запрос России о заседании Совбеза ООН по сбитому Ил-76 Политика, 22:22
Военная операция на Украине. Карта на 24 января Политика, 22:21
Над Брянской областью сбили четыре беспилотника Политика, 22:17
Две сборные отправили тренеров в отставку на Кубке африканских наций Спорт, 21:58
Лавров назвал сказкой заявления о нападении России на Прибалтику Политика, 21:49
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Белгородское село на границе с Украиной попало под обстрел Политика, 21:42
Лавров заявил о «довольно нудных» контактах США и России Политика, 21:36
Ozon и Wildberries признали коллективными монополистами. Что это значит Технологии и медиа, 21:34
Оренбургские летчики погибли в результате крушения Ил-76 Политика, 21:27
Bloomberg назвал «практически мертвой» нацвалюту Зимбабве Экономика, 21:16
Умная планировка: что это такое и почему актуально для любой квартиры РБК и ПИК, 21:11
Комитет сената США поддержал законопроект о передаче активов России Киеву Политика, 21:10