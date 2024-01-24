Лавров заявил о «довольно нудных» контактах США и России

Отношений между США и Россией сегодня практически нет, ведется «довольно нудный» диалог о работе посольств, заявил глава МИДа. Песков еще летом 2022 года заявил, что американо-российские отношения практически сошли на нет

Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Уровень отношений между Россией и США находится на очень низком уровне, контактов между странами практически нет, ведется «нудный» диалог о работе посольств, констатировал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН, передает корреспондент РБК.

«Уровень [отношений с США] низкий, точка низкая, контактов практически нет, за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий в США и работы их дипломатов в Российской Федерации. <...> Идет разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются», — отметил министр.

Он напомнил, что взаимные высылки дипломатов России и США начались в 2016 году при администрации президента Барака Обамы, а также обвинил нынешние американские власти в «попытках получить односторонние преимущества, обвинить нас в каких-то шагах».

Отношения России со странами Запада резко ухудшились после начала спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин, объявляя о ней, заявил, что Москва пошла на такой шаг, чтобы защитить население Донбасса от геноцида, добиться денацификации и демилитаризации Украины.

США и другие западные государства ввели против Москвы несколько пакетов санкций, а также продолжают оказывать Киеву военную поддержку. Россия неоднократно выступала против поставок оружия Украине, поскольку это лишь усугубит «страдания украинского народа». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков еще в июне 2022 года заявил, что американо-российские отношения находятся «на нулевой точке».

Лавров ранее говорил, что Путин проявил «огромное количество доброй воли» в отношении США в свои первые два срока, однако Вашингтон это проигнорировал, а НАТО, вопреки заверениям, продолжило экспансию на восток. Сам президент в начале января назвал Запад противником России, который пытается с помощью Украины решить свои задачи.