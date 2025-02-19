Кремль сообщил, что нужно для встречи Путина и Трампа
Для проведения встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нужна «определенная подготовка по линии Министерства иностранных дел». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, встреча может пройти до конца февраля, но есть вероятность, что в эти сроки стороны не уложатся.
Президент США Дональд Трамп не исключает возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным до конца февраля. В ответ на вопрос корреспондента Reuters в Белом доме Андреа Шалал Трамп ответил: «Возможно».
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на российско-американских переговорах в Эр-Рияде 18 февраля обсуждалась потенциальная встреча двух глав государств. «Мы к этому готовы, но еще трудно говорить о конкретной дате встречи двух лидеров», — сказал он.
О том, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут провести встречу уже на следующей неделе, сообщал Bloomberg, не ссылаясь на конкретные источники. «Эти переговоры [в Саудовской Аравии] могут проложить путь к встрече двух лидеров уже на следующей неделе», — говорится в публикации.
Договоренности провести личную встречу Трамп и Путин достигли во время телефонного разговора в середине февраля. Американский президент сообщил, что они обсудили планы обоюдных визитов. Президент России пригласил Трампа посетить Москву.
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