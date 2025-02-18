Bloomberg сообщил о возможной встрече Путина и Трампа на следующей неделе
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться на следующей неделе, поскольку сегодня высокопоставленные чиновники двух стран проводят консультации в Эр-Рияде, пишет Bloomberg без ссылки на источник.
«Эти переговоры [в Саудовской Аравии] могут проложить путь к встрече двух лидеров уже на следующей неделе», — говорится в публикации.
Несколькими часами ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что информации о деталях планируемой встречи президентов пока нет, она может появиться после переговоров сторон в ближневосточном королевстве.
Российскую сторону в Эр-Рияде представляют глава МИД Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли оссекретарь Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Переговоры начались в 10:30 по Москве и завершились после 15:00.
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