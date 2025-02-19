Трамп допустил встречу с Путиным до конца февраля
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами не исключил, что может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным до конца февраля, сообщили репортеры CNN и Reuters в соцсети X.
«Возможно», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос корреспондента Reuters в Белом доме Андреа Шалал.
Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что возможная встреча президентов обсуждалась на российско-американских переговорах в Эр-Рияде 18 февраля, но она вряд ли состоится на следующей неделе, о чем писал Bloomberg.
Ушаков отметил, что на переговорах в Саудовской Аравии стороны договорились работать над тем, «чтобы создать условия для такой встречи».
Трамп ране рассказывал, что договорился с Путиным о личной встрече, после телефонного разговора политиков 12 февраля. Американский лидер тогда предположил, что их переговоры могут пройти в Саудовской Аравии. В ходе беседы лидеры также о обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и США.
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