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Военная операция на Украине ,  
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Reuters раскрыл, почему Зеленский передумал ехать в Эр-Рияд

Reuters: Зеленский не поехал в Эр-Рияд, чтобы не признавать встречу Россия — США
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский счел, что его визит в Эр-Рияд после встречи Лаврова и Рубио будет признанием их результатов со стороны Украины, узнал Reuters. Трамп отверг его претензии, сказав, что Киев давно мог вступить в переговоры
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украинский президент Владимир Зеленский отложил поездку в Саудовскую Аравию, чтобы не признавать состоявшиеся в Эр-Рияде переговоры российской и американской делегаций, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

«[Украина] не хотела бы создавать впечатление, что она придает какую-либо легитимность происходящему в Эр-Рияде», — сказал собеседник агентства.

Зеленский накануне связывал перенос визита в Эр-Рияд на март с тем, что для Киева встреча групп переговорщиков Москвы и Вашингтона стала сюрпризом, но в детали не вдавался. Он пояснил, что Киев приглашен на диалог не был.

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Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская&nbsp;Аравия. 18 февраля 2025 года

Переговоры России и США состоялись в саудовской столице 18 февраля. В них приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, госсекретарь Марко Рубио, помощники президентов обеих стран Юрий Ушаков и Майк Уолтц, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев. За четыре с половиной часа разговора стороны согласились начать восстановление двусторонних отношений и продолжить переговоры по Украине.

Власти Украины еще до встречи предупредили, что любые переговоры относительно конфликта не могут проходить без их участия, а потому результаты встречи Киевом признаны не будут. Вместе с тем Зеленский тогда же признал, что в предстоящих переговорах есть двусторонний трек «и они имеют на это право», и пообещал уточнить результаты встречи у саудовских властей.

Президент США Дональд Трамп отверг критику Киева. «Сегодня я услышал: «Ой, нас не пригласили». Ну, вы были там три года. Вы должны были покончить с этим три года назад. Вам не следовало это начинать. Вы могли заключить сделку», — сказал республиканец.

Как выяснил NBC, американская сторона планирует после двусторонних переговоров с Москвой провести аналогичную встречу с Киевом, а только после этого организовать общий саммит с представителями обеих сторон. «Это говорит о том, что мы одинаково активно сотрудничаем как с Россией, так и с Украиной», — пояснил собеседник телеканала среди американских чиновников.

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Саудовская Аравия Эр-Рияд Владимир Зеленский Украина
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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