«Отказ от усилий Запада по изоляции России». СМИ о переговорах в Эр-Рияде

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры России и США. Какие оценки им дали зарубежные СМИ — в обзоре РБК

Стивен Уиткофф, Марко Рубио и Майк Уолтц (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Переговоры во вторник показали, что Трамп стремится работать с Россией, чтобы положить конец войне, — подход, который, скорее всего, удовлетворит многие требования Путина, — и что он [Трамп] готов отбросить беспокойство американских союзников в Европе.

Из реакции [на встречу] складывается впечатление, что в Европе и на Украине могут только усилиться опасения, что США и Россия могут попытаться заключить собственное мирное соглашение, отодвинув на задний план Киев и американских союзников. А Россия, похоже, использовала переговоры во вторник, чтобы удовлетворить интерес Трампа к прибыли и природным ресурсам, утверждая, что американские нефтяные компании и другие могут получить сотни миллиардов долларов, если вновь начнут вести бизнес в России.

Россия одерживает небольшую победу, Украина получает небольшую передышку, но все еще находится в гневе за пределами зала, а Европа внезапно снова становится актуальной…

Россия не уступила и не добилась личной встречи президентов Трампа и Путина (неясно, к чьей конечной выгоде она привела бы). Такой саммит был основой политики Трампа по установлению мира на Украине. Но в данный момент, когда Россия реабилитируется [на мировой арене], это может показаться актом нормализации, который больше отвечает непосредственным интересам Москвы. И в ближайшее время этого не произойдет.

Это промедление станет поводом для небольшой радости в Киеве. Встреча в Эр-Рияде не закончилась тем, что Белый дом, настроенный на сближение с Москвой, пообещал Украине пойти на неприятные уступки, чтобы побыстрее заключить невыгодную сделку. Весь вопрос о мире на Украине должен быть передан другим переговорным командам, что может привести к отсрочке любых результатов. Советник по национальной безопасности Майк Уолц взвесил на своих весах «территориальные уступки» и «гарантии безопасности», которые обеим сторонам придется принять как реальность. (Первое — это то, чем Киеву придется поступиться, а второе, вероятно, то, с чем придется смириться Москве).

Ни европейцы, которые являются союзниками США, ни президент Украины Владимир Зеленский, который все еще находится в кровавой оборонительной битве, не были частью игры в Эр-Рияде. Хотя Зеленский был с визитом в соседних Объединенных Арабских Эмиратах. Судьба его страны, однако, по-видимому, обсуждается за его спиной, отдельно между Москвой и Вашингтоном.

Конкретные результаты предварительных обсуждений еще не объявлены. Было решено сформировать переговорные группы, сообщил Государственный департамент США. Необходимо удовлетворить потребности всех вовлеченных сторон. Однако встреча в Эр-Рияде показывает, что европейцам, в частности, придется запасаться теплой одеждой в будущем. При Трампе Вашингтон вряд ли будет учитывать европейскую чувствительность. Вместо этого он полагается на прямой контакт с Москвой.

Встреча символизирует еще один важный шаг администрации Трампа по изменению политики США по изоляции России. Переговоры должны заложить основу для встречи президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, поскольку Трамп заявил, что они договорились начать переговоры о прекращении войны.

Украинские официальные лица не принимали участия во встрече во вторник, а президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что Киев не примет результаты переговоров, если его страна не будет на них присутствовать... Бывшая сотрудница военной разведки Ребекка Коффлер заявила в эфире программы «Fox & Friends First» во вторник утром, что Зеленский не участвовал во встрече вопреки заявлениям Трампа об обратном, потому что он «не имеет отношения к делу», поскольку «срок его президентства истек в мае», а Путин заявил, что Россия будет «вести переговоры только с какой-либо законной властью».

Чего на самом деле хотят достичь американцы? При администрации Байдена ответить на этот вопрос было легко: мир, суверенитет Украины и гарантии предотвращения новых боевых действий. Администрация Трампа просто выражает желание мира, но молчит о мелком шрифте. Вот что делает шаг нынешнего президента США таким непредсказуемым.

Трамп уже дал понять, что не видит шансов для Украины вернуть занятые территории. Однако неясно, считает ли он это положение дел временным — или же предлагает Москве признание новых границ в соответствии с международным правом. Вопросы безопасности и гарантий взаимосвязаны: США будут требовать гарантий, что Россия, как и Украина, не будут продолжать войну. Но для этого им пришлось бы предоставить Украине военную безопасность, к которой Трамп, по-видимому, не совсем готов.

«Мы рады видеть диалог между США и Россией, и мы поддерживаем политическое и дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Но мы также хорошо понимаем, что добиться результатов с помощью одного диалога очень сложно», — сказал профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. Ли объяснил, что украинский кризис — это всего лишь симптом более обширной проблемы европейской безопасности. Если США и Россия будут обсуждать только прекращение огня, не устраняя первопричину конфликта — чрезмерное доминирование и экспансию НАТО в Европе, кризис не удастся урегулировать, сказал он Global Times.

Сунь Сювэнь, доцент Института центральноазиатских исследований Университета Ланьчжоу, сказал, что Россия вряд ли пойдет на существенные компромиссы в отношении основных интересов, особенно в том, что касается ограничения расширения НАТО, обеспечения сухопутного коридора к занятым военным путем территориям и Крымскому полуострову, а также отстаивания «нейтралитета» Украины. При этом для администрации Трампа ключевыми соображениями являются признание личной заслуги в разрешении российско-украинского конфликта путем переговоров и сокращение инвестиций в Украину, чтобы сосредоточить ресурсы на решении проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказал Сунь Global Times.

Предсказание Виктора Орбана сбылось.Сегодня в Эр-Рияде состоялась первая российско-американская встреча, направленная на подготовку к урегулированию российско-украинского конфликта. Однако ни Украина, ни представители ЕС не присутствовали на этой встрече, что ознаменовало собой важный дипломатический поворот.

«Ожидалось, что на первом этапе переговоров Москва и Вашингтон попытаются отфильтровать все беспокоящие факторы, чтобы договориться о более широких рамках урегулирования. Киев — как это ни печально — стал таким фактором», — заявил политолог Золтан Коскович. По его словам, хотя Украина не может быть навсегда исключена из мирного процесса, в настоящее время возникает вопрос, будет ли президент Владимир Зеленский вообще находиться у власти, когда украинская сторона наконец сможет присоединиться к переговорам.

Ни один из лидеров в мире, вероятно, не хотел бы сегодня оказаться в шкуре Владимира Зеленского. За его спиной державы ведут переговоры о будущем его разорванной на две части родины. В этот момент его пытаются заставить подписать на коленке документы, которые важны для будущего страны. Он прекрасно понимает, что после трех лет войны в нынешней геополитической ситуации любой вариант, из тех, которые ему в конечном итоге придется выбирать, будет плохим.

И не сделать этот выбор он не может. С каждым следующим днем войны давление со стороны миллионов украинцев растет. Они ожидают от президента справедливого окончания войны, восстановления страны, рабочих мест, возможности возвращения своих близких, находящихся за границей, возвращения к нормальной жизни.

В Москве не скрывают своей эйфории от переговоров. «Россия принимает к сведению нервную реакцию Запада на истерию, вызванную российско-американскими контактами», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, пока переговоры в Эр-Рияде продолжались.

При этом оптимизм, проявленный на публике властями и российской пропагандой, контрастирует с предполагаемыми намерениями Трампа в отношении Украины. Москва считает, что Киев является неотделимой частью того, что она называет русским миром — пространством за границами России, которое Кремль считает своим, прямо или косвенно. Однако президент США хочет, чтобы Украина предоставила ему контроль над своими редкоземельными металлами, портами и другой инфраструктурой, чтобы компенсировать поддержку, предоставленную за эти годы.

В знак жесткой линии, которую Путин займет в отношении Украины, российская сторона подчеркнула, что «необходимо урегулировать первоначальные причины» конфликта и обеспечить «законные интересы всех стран региона». Это означало, что Кремль не отказался от своих целей завоевать большие территории Украины и практически не допустить, чтобы страна оставалась функционирующим государством.

Украина была разложена на глянцевом переговорном столе в Эр-Рияде во вторник не для препарирования, а скорее для первичного осмотра американцами и русскими, которые приберегли разделочные ножи на будущее.

Ни один украинец не присутствовал на этих вступительных дискуссиях о судьбе страны или на обеде из ягненка и «симфонии гребешков», и не было никого, кто представлял бы остальную часть европейского континента. Далеко не ясно, дадут ли им место за столом до того, как будут прочерчены линии. Пока что они должны задаться вопросом, входят ли они в число «раздражителей» в отношениях США и России, которые упомянул Госдепартамент. <...>

На пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Рубио и Уолтц восемь раз повторили одну и ту же мантру о том, что президент Трамп — единственный человек, способный проложить путь к мирному соглашению. В общей сложности они упомянули имя Трампа 18 раз, возможно, опасаясь попасть в сюжет на телевидении Белого дома, в котором президент не упоминается.

По мнению многих наблюдателей, взгляд Дональда Трампа на самом деле направлен не на Киев или Москву... а на Осло: говорят, что 47-й американский президент претендует на Нобелевскую премию мира. Его приоритетом будет достижение мира на Украине, независимо от цены, которую придется заплатить Киеву. <...>

Однако Дональд Трамп не хочет создавать впечатление, что он уступил Владимиру Путину, и выглядеть «неудачником», что является его навязчивой идеей. Поэтому он, похоже, открыт для некоторых требований России. Но как далеко он может зайти, не создавая впечатления капитуляции перед Москвой? <...>

Москва намерена сохранить занятые территории, надеется на смену режима в Киеве, демилитаризацию страны и неразмещение европейских войск в качестве гарантии будущего мирного соглашения. Россия также хочет обсудить архитектуру европейской безопасности. <...> Кремль хочет проорвать свою изоляцию от западного мира, добившись отмены американских санкций, которые были введены против него после вторжения в Украину.

Переговоры между Соединенными Штатами и Россией прошли во дворце Дирия в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде при поддержке Саудовской Аравии с целью улучшения отношений между двумя странами. Госдепартамент США назвал саммит «важным шагом вперед». Переговоры, в которых приняли участие министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан и помощник советника по национальной безопасности Аль-Айбан, проходят в рамках стремления королевства сблизить позиции Соединенных Штатов и России и укрепить глобальную безопасность и стабильность.

Главный вывод из заявлений после встречи — Россия и США на вполне позитивной ноте запустили как процесс восстановления отношений, так и механизм мирных переговоров по Украине для завершения войны. Причем последние были запущены без участия Киева, вопреки многочисленным призывам Зеленского. А его негативные комментарии о переговорах (о них ниже) только подчеркнули этот момент.

Естественно, это не означает, что процесс переговоров будет простым. Согласование условий будет очень сложным. Более того, Зеленский уже несколько дней подряд дает понять, что вообще может не принять участие в переговорах. Но, по большому счету, пространство для маневра у него сейчас небольшое, потому что альтернативы завершению войны для него гораздо хуже. А потому шансы на мир есть.