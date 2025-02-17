NBC узнал о задумке США насчет общего саммита с Москвой и Киевом

NBC: США отдельно поговорят с Москвой и Киевом, а затем соберут общий саммит

США одинаково сотрудничают с Россией и Украиной по прекращению конфликта, и планируют сначала обсудить ситуацию с их представителями по отдельности, а только потом собрать общие переговоры, выяснил NBC

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США не пригласили украинскую делегацию на переговоры с Россией в Саудовской Аравии, потому что Вашингтон планирует провести двусторонние встречи с представителями Москвы и Киева по отдельности, а затем организовать совместную встречу. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники среди американских чиновников.

«Это говорит о том, что мы одинаково активно сотрудничаем как с Россией, так и с Украиной. Мы хотим положить конец смертям и двигаться к прочному миру», — сказал один из собеседников телеканала.

Источник NBC из окружения президента Украины подтвердил, что Киев все еще не приглашен на встречу Вашингтона и Москвы в Саудовской Аравии.

Российская и американская делегации встретятся в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля, сообщили источники Axios и «Коммерсанта». С американской стороны будут госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

В Саудовской Аравии в ближайшие дни будет и украинский президент Владимир Зеленский. На днях он уточнял, что Киев на этой встрече представлен не будет. Украинские власти требовали, чтобы американская сторона сначала обсудила урегулирование с Киевом, а только после этого — с Москвой.

Президента США Дональда Трампа спросили, будет ли Зеленский вовлечен в переговоры; тот ответил утвердительно, но не уточнил, о какой встрече идет речь. Республиканец также анонсировал «очень скорую» встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.