 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

NBC узнал о задумке США насчет общего саммита с Москвой и Киевом

NBC: США отдельно поговорят с Москвой и Киевом, а затем соберут общий саммит
Сюжет
Военная операция на Украине
США одинаково сотрудничают с Россией и Украиной по прекращению конфликта, и планируют сначала обсудить ситуацию с их представителями по отдельности, а только потом собрать общие переговоры, выяснил NBC
Фото: Omar Havana / Getty Images
Фото: Omar Havana / Getty Images

США не пригласили украинскую делегацию на переговоры с Россией в Саудовской Аравии, потому что Вашингтон планирует провести двусторонние встречи с представителями Москвы и Киева по отдельности, а затем организовать совместную встречу. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники среди американских чиновников.

«Это говорит о том, что мы одинаково активно сотрудничаем как с Россией, так и с Украиной. Мы хотим положить конец смертям и двигаться к прочному миру», — сказал один из собеседников телеканала.

Источник NBC из окружения президента Украины подтвердил, что Киев все еще не приглашен на встречу Вашингтона и Москвы в Саудовской Аравии.

Рубио рассказал, что США ожидают от России в ближайшие дни по Украине
Политика
Марко Рубио

Российская и американская делегации встретятся в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля, сообщили источники Axios и «Коммерсанта». С американской стороны будут госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

В Саудовской Аравии в ближайшие дни будет и украинский президент Владимир Зеленский. На днях он уточнял, что Киев на этой встрече представлен не будет. Украинские власти требовали, чтобы американская сторона сначала обсудила урегулирование с Киевом, а только после этого — с Москвой.

Президента США Дональда Трампа спросили, будет ли Зеленский вовлечен в переговоры; тот ответил утвердительно, но не уточнил, о какой встрече идет речь. Республиканец также анонсировал «очень скорую» встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Читайте РБК в Telegram.

Порошенко назвал возможную дату президентских выборов на Украине

Bloomberg узнал о плане ЕС нарастить военные расходы и помощь Украине

Reuters опубликовал вопросы США к ЕС по урегулированию на Украине

Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Финский президент представил свою концепцию урегулирования на Украине

Песков пообещал, что Россия не угодит «в сети лживых обещаний» Запада

Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Переговоры Украина США Саудовская Аравия
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Британский премьер заявил о готовности разместить войска на Украине
Политика
Уолтц назвал ключевые условия для проведения переговоров по Украине
Политика
Явлинский предложил «мюнхенский план мира через диалог, а не через силу»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
В Думу вновь внесут проект о самообороне при проникновении в домОбщество, 05:50
Sky узнал о готовности ХАМАС отдать власть в ГазеПолитика, 05:44
NBC узнал о задумке США насчет общего саммита с Москвой и КиевомПолитика, 05:04
Шольц заявил, что Европа помогла Украине больше СШАПолитика, 04:56
Трамп анонсировал участие Зеленского в переговорахПолитика, 04:02
Глава Мюнхенской конференции назвал форум «европейским кошмаром»Политика, 03:53
Краснодарский губернатор сообщил о массированной атаке украинских дроновПолитика, 03:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Родители заявили об освобождении из СИЗО задержанного в России американцаОбщество, 03:04
Британский премьер заявил о готовности разместить войска на УкраинеПолитика, 02:12
Глава Мюнхенской конференции не сдержал эмоций на закрытии форумаПолитика, 01:45
Трамп заявил об «очень скорой» встрече с ПутинымПолитика, 01:30
Захарова ответила на призыв Эстонии «загнать Путина в угол»Политика, 01:17
Мэр Николаева сообщил о полном нарушении электрогенерации в городеПолитика, 01:13
Мать отпущенного из Газы россиянина заявила о его ранениях при похищенииПолитика, 01:01