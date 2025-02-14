Минюст внес в список иноагентов экс-главу Левада-центра Гудкова
Минюст внес в список иноагентов российского социолога, экс-главу Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр, признан иноагентом в 2016 году) Льва Гудкова, журналистов Сергея Ауслендера и Никиту Парменова, блогера Алексея Кунгурова, а также бывшего российского дипломата Бориса Бондарева.
По данным ведомства, все включенные в список распространяли недостоверную информацию о «принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике» и принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов.
Как говорится в сообщении, Парменов, Кунгуров, Гудков и Бондарев выступали против проведения военной операции на Украине, а Ауслендер сотрудничает с иностранным СМИ. Бондарев, Парменов и Кунгуров проживают за пределами России, отмечает Минюст.
Также из списка иноагентов исключено общество с ограниченной ответственностью «ЖУРНАЛИСТ-ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ» в связи с его ликвидацией.
Лев Гудков возглавил Левада-центр после смерти его основателя Юрия Левады в 2006 году, а в 2021-м стал научным руководителем центра. С 2009 года преподает в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ).
Никита Парменов — белгородский журналист, главный редактор телеграм-канала «Пепел».
Сергей Ауслендер — военный журналист, ведет YouTube- и телеграм-каналы.
Борис Бондарев — бывший советник российского постпредства при отделении ООН в Женеве. Уволился в 2022 году, раскритиковав начало военной операции на Украине. В Кремле его увольнение прокомментировали словами «Бондарев больше не с нами, скорее он против нас».
Алексей Кунгуров — тюменский блогер, писатель. В 2016 году его приговорили к 2,5 годам лишения свободы по ч.1 ст. 205.2 УК (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание) за публикацию в «Живом журнале» с критикой действий российской армии в Сирии.
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