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Политика ,  
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Минюст внес в список иноагентов экс-главу Левада-центра Гудкова

Список иноагентов пополнили экс-глава Левада-центра, преподаватель ВШЭ Лев Гудков, журналисты Никита Парменов и Сергей Ауслендер, блогер Алексей Кунгуров и уволившийся из-за боев на Украине российский дипломат Борис Бондарев
Лев Гудков
Лев Гудков (Фото: Horst Galuschka / dpa / ТАСС)

Минюст внес в список иноагентов российского социолога, экс-главу Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр, признан иноагентом в 2016 году) Льва Гудкова, журналистов Сергея Ауслендера и Никиту Парменова, блогера Алексея Кунгурова, а также бывшего российского дипломата Бориса Бондарева.

По данным ведомства, все включенные в список распространяли недостоверную информацию о «принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике» и принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов.

Как говорится в сообщении, Парменов, Кунгуров, Гудков и Бондарев выступали против проведения военной операции на Украине, а Ауслендер сотрудничает с иностранным СМИ. Бондарев, Парменов и Кунгуров проживают за пределами России, отмечает Минюст.

Также из списка иноагентов исключено общество с ограниченной ответственностью «ЖУРНАЛИСТ-ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ» в связи с его ликвидацией.

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Валерий Панюшкин

Лев Гудков возглавил Левада-центр после смерти его основателя Юрия Левады в 2006 году, а в 2021-м стал научным руководителем центра. С 2009 года преподает в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ).

Никита Парменов — белгородский журналист, главный редактор телеграм-канала «Пепел».

Сергей Ауслендер — военный журналист, ведет YouTube- и телеграм-каналы.

Борис Бондарев — бывший советник российского постпредства при отделении ООН в Женеве. Уволился в 2022 году, раскритиковав начало военной операции на Украине. В Кремле его увольнение прокомментировали словами «Бондарев больше не с нами, скорее он против нас».

Алексей Кунгуров — тюменский блогер, писатель. В 2016 году его приговорили к 2,5 годам лишения свободы по ч.1 ст. 205.2 УК (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание) за публикацию в «Живом журнале» с критикой действий российской армии в Сирии.

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иноагенты Минюст Лев Гудков Левада-центр
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