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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Сын Трампа призвал «не тыкать дракона в глаз»

Дональд Трамп-младший о Китае: не стоит тыкать дракона в глаз без необходимости
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп-младший призвал не допустить войны между США и Китаем, отметив, что от этого выиграют американцы, но в то же время заявил, что Вашингтон должен быть готов ответить на вызовы со стороны Пекина
Иванка Трамп и Дональд&nbsp;Трамп-младший
Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Сын американского президента Дональд Трамп-младший в статье для консервативного новостного сайта Human Events написал, что США должны быть готовы ответить на любой военный вызов со стороны Китая, но в то же время оставаться открытыми для переговоров с Пекином.

Бизнесмен призвал конгрессменов-республиканцев поддержать предложенную его отцом кандидатуру Элбриджа Колби, который является сторонником жесткой политики в отношении Китая, на высокопоставленный пост в Пентагоне.

По словам Трампа-младшего, Колби «признает, насколько силен Китай по сравнению с другими странами», в связи с чем считает, что США нужно «сосредоточить военные силы» на Пекине. В то же время Колби поддерживает точку зрения о том, что не нужно «без необходимости тыкать дракону в глаз», написал сын президента.

Он считает, что «американский народ больше всего выиграет от баланса сил с Китаем, который позволит избежать войны».

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Фото:Florence Lo / Reuters

Эта статья, как пишет Bloomberg, проливает свет на то, какой политики будет придерживаться администрация США в отношениях с Китаем. Трамп-младший не имеет официальной должности в правительстве, но играет значительную роль в политическом окружении своего отца.

Во время первого срока Трампа (январь 2017 — январь 2021) между Пекином и Вашингтоном началась торговая война. Вскоре после возвращения в Белый дом республиканец подписал указ о введении 10-процентных пошлин в отношении всего товарного импорта из Китая, объяснив это борьбой с незаконным потоком наркотиков, в частности фентанила. В ответ Китай начал антимонопольные расследования в отношении Google и Nvidia и ввел 15-процентные сборы на уголь и сжиженный газ из США, а также 10-процентные пошлины на сырую нефть и сельскохозяйственную технику.

Наиболее сильные разногласия между вооруженными силами США и Китая связаны с Тайванем и Южно-Китайским морем. Пекин пообещал взять остров под свой контроль, не исключая силового сценария, в то время как Вашингтон является крупнейшим поставщиком военной помощи Тайбэю. Трамп заявил, что Тайвань должен заплатить США за оборону, после чего президент Лай Циндэ пообещал нарастить военные расходы.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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