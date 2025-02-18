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Бизнес ,  
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WSJ заметила новый принцип западных компаний: «Все, кроме Китая»

Бизнес сокращает риски и «на всякий случай» активнее перемещает производство из Китая, несмотря на издержки. Тенденция требует более крупных инвестиций на новом месте, а потому цепочки поставок меняются надолго, ожидает WSJ
Фото: Florence Lo / Reuters
Фото: Florence Lo / Reuters

Западные технологические компании ускоряют процесс вывода производства из Китая и поиска поставщиков в других странах на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином, пишет Wall Street Journal (WSJ). Издание описывает действия бизнеса девизом «все, кроме Китая».

«Все пытаются найти альтернативу Китаю. Компании перестраивают свой бизнес. Стратегии «точно в срок» больше не существует. Некоторые люди называют новую стратегию «на всякий случай», — рассказал глава Ассоциации полупроводниковой промышленности Малайзии Вонг Сью Хай. Многие покидающие Китай компании переводят производство именно в Малайзию.

Логистическая концепция «точно в срок» (just-in-time) наиболее распространена в мире и подразумевает производство исключительно необходимого в нужном количестве и в требуемое время. «На всякий случай» в оригинале звучит созвучно — «just in case».

Китай покидают как производители чипов, так и потребительских устройств — от смартфонов до ноутбуков. Около трети из 360 опрошенных компаний рассказали, что рассматривают или уже начали перемещение производства, следует из результатов ежегодного опроса Американской торговой палаты в Китае. Причем среди компаний, относящихся к технологическому и научно-исследовательскому сектору, о перемещении производства сообщили примерно четверть.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Такая тенденция открывает новые возможности перед азиатскими и латиноамериканскими странами, а также заставляет китайские компании активнее заниматься заграничной экспансией и открывать заводы в других государствах по просьбам западных заказчиков, пишет WSJ.

Прямые зарубежные инвестиции в страны Юго-Восточной Азии растут: в 2023 году они составили $230 млрд по сравнению с $155 млрд в 2018-м, подсчитала межправительственная ассоциация государств региона.

WSJ напоминает, что многие транснациональные корпорации еще несколько лет назад стали придерживаться стратегии «Китай плюс один», заключающейся в диверсификации поставщиков, но тогда вне китайской территории переводили, как правило, только сборку, а сейчас все чаще некитайское происхождение требуется для таких компонентов, как датчики, печатные платы и другие. Нынешняя ситуация требует более значительные первоначальные инвестиции в производство, а потому исключение Китая из цепочек поставок будет более постоянным.

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Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

Вместе с тем, немногие страны могут предложить производителям столь же выгодные условия. Выбор в пользу альтернативных производителей может повысить издержки на 15%, предупреждает гендиректор малайзийской Kemikon Марсель Висмер. Он подчеркнул: «Китайское производство трудно превзойти. Их невозможно обогнать по стоимости, количеству и срокам выполнения».

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