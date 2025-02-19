Лондон задумался о привлечении Typhoon к миротворческой миссии на Украине

В Британии обсуждают, как предоставить Украине гарантии без отправки большого числа миротворцев после окончания боев. Один из вариантов — создание миссии «воздушной полиции» с участием истребителей по аналогии с программой НАТО

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Власти Великобритании рассматривают возможность привлечь истребители Typhoon к миротворческой миссии на Украине после заключения соглашения о прекращении огня, сообщает The Times со ссылкой на источники.

Британские министры обсуждают способы предоставления гарантий безопасности Украине без отправки большого контингента сухопутных войск. По словам источника в правительстве, Британия могла бы создать миссию «воздушной полиции» по аналогии с программой НАТО: альянс с 2004 года защищает воздушное пространство стран Балтии.

Этот вариант кажется более вероятным, чем создание бесполетной зоны над Украиной, так как в последнем случае самолеты должны были бы круглосуточно патрулировать ее воздушное пространство, сказал газете собеседник в Королевских ВВС. Предполагается, что в «полицейской миссии» будут участвовать десятки готовых к взлету истребителей, «вооруженных до зубов», они будут базироваться в Польше.

Если Британия решит задействовать ВВС, ей и другим европейским странам понадобится привлечь меньше военных для обеспечения безопасности на земле, пишет Times.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил в середине февраля, что стране нужны 100 тыс. европейских миротворцев, которые обеспечивали бы безопасность после окончания военного конфликта с Россией. Однако в Великобритании считают, что для соблюдения гарантий достаточно будет «нескольких десятков тысяч человек, или даже меньше», пишет The Guardian. По данным The Washington Post, Европейский союз рассматривает возможность отправки от 25 тыс. до 30 тыс. военнослужащих. При этом ряд европейских стран, например, Польша и Италия, сомневаются в целесообразности размещения миротворцев, а в Германии сочли дискуссии на эту тему преждевременными.

Президент США Дональд Трамп поддержал идею отправки миротворцев из ЕС на Украину, но заявил, что американского контингента там не будет. Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что Москву не устраивают предложения соратников Трампа о вводе европейских сил. Накануне он назвал неприемлемым появление на территории Украины войск стран НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами».