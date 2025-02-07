Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Кит Келлог, говоря о возможностях Трампа урегулировать конфликт, вспомнил о Сталинградской битве, успешном посредничестве Рузвельта для прекращения Русско-японской войны и увидел «простор для действий» по санкциям

Кит Келлог (Фото: Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Санкции против России оцениваются «всего лишь на тройку» по десятибалльной шкале от того, насколько болезненными они могут быть, и это открывает возможности для ужесточения. Об этом в интервью New York Post заявил спецпосланник президента США по урегулированию конфликта Кит Келлог.

«Можно было бы усилить санкции, особенно последние [направленные против добычи и экспорта нефти]. Это открывает простор для действий», — сказал он.

Келлог заверил, что если кто-то и понимает, что такое рычаги воздействия, так это президент США Дональд Трамп. По его словам, решение российско-украинского конфликта стало задачей всей президентской команды — самого главы государства, вице-президента, советника по нацбезопасности, госсекретаря и министра финансов.

Характер нынешнего конфликта сравним по уровню насилия со Второй мировой войной, считает Келлог. Он полагает, что в случае с Россией участие в боевых действиях и способность вести борьбу на истощение «заложено в ДНК». «Если взглянуть на историю, вы бы никогда не захотели вступить в борьбу на истощение с русскими, потому что именно так они воюют. Они к этому привыкли. Я имею в виду, что эта страна была готова потерять — и потеряла — 700 тыс. человек в Сталинградской битве за шесть месяцев и они и глазом не моргнули», — объяснил спецпосланник Трампа.

В Сталинградской битве погибли более 478 тыс. советских военнослужащих, еще свыше 650 тыс. числятся как санитарные потери: туда включают раненых и больных, утративших боеспособность.

По этой причине давление не может быть только военным, объяснил Келлог: «нужно оказать экономическое давление, оказать дипломатическое давление, какой-то тип военного давления и рычагов, которые вы собираетесь использовать, чтобы убедиться», что процесс движется в нужном направлении.

Украине необходимо оказывать военное давление на Россию перед переговорами, счел Келлог, но раскритиковал обещания экс-президента Джо Байдена предоставить Киеву помощи «столько, сколько потребуется», без других мер давления: «Это не стратегия, это наклейка на бампер». Он уверен, что при Байдене США не предоставляли Украине нужное оружие и не вырабатывали подходящую стратегию вовремя.

«Честно говоря, обе стороны в любых переговорах должны уступать; таков порядок вещей в переговорах... [Надо] пытаться соблюсти этот баланс», — добавил спецпосланник.

Келлог призвал относиться к переговорам с прагматизмом и напомнил о посредничестве американского президента Теодора Рузвельта, который помог Российской и Японской империям заключить Портсмутский мир в 1905 году: «Царь России и японцы были готовы уйти [во время переговоров], и Рузвельт фактически собрал их и сказал: «Вам всем придется немного уступить». Так они и сделали. И в итоге у Тедди Рузвельта Нобелевская премия, а война прекращается».

Российские и украинские власти заявляют о готовности к переговорам, но выдвигают несовместимые изначальные требования: Москва, в частности, требует вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, официального признания этих территорий вместе с Крымом как своих регионов, а также нейтрального, безъядерного и внеблокового статуса Украины, не исключая компромиссы. Киев готов отказаться от стремления к возвращению границ 1991 года военным путем, но лишь при условии получения гарантий безопасности, частичного вступления НАТО, а также сохранения суверенитета над потерянными территориями де-юре.