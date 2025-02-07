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Война санкций ,  
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Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Кит Келлог: Трамп готов ужесточить санкции и предупредил о компромиссах
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Кит Келлог, говоря о возможностях Трампа урегулировать конфликт, вспомнил о Сталинградской битве, успешном посредничестве Рузвельта для прекращения Русско-японской войны и увидел «простор для действий» по санкциям
Кит Келлог
Кит Келлог (Фото: Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Санкции против России оцениваются «всего лишь на тройку» по десятибалльной шкале от того, насколько болезненными они могут быть, и это открывает возможности для ужесточения. Об этом в интервью New York Post заявил спецпосланник президента США по урегулированию конфликта Кит Келлог.

«Можно было бы усилить санкции, особенно последние [направленные против добычи и экспорта нефти]. Это открывает простор для действий», — сказал он.

Келлог заверил, что если кто-то и понимает, что такое рычаги воздействия, так это президент США Дональд Трамп. По его словам, решение российско-украинского конфликта стало задачей всей президентской команды — самого главы государства, вице-президента, советника по нацбезопасности, госсекретаря и министра финансов.

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Фото:John Moore / Getty Images

Характер нынешнего конфликта сравним по уровню насилия со Второй мировой войной, считает Келлог. Он полагает, что в случае с Россией участие в боевых действиях и способность вести борьбу на истощение «заложено в ДНК». «Если взглянуть на историю, вы бы никогда не захотели вступить в борьбу на истощение с русскими, потому что именно так они воюют. Они к этому привыкли. Я имею в виду, что эта страна была готова потерять — и потеряла — 700 тыс. человек в Сталинградской битве за шесть месяцев и они и глазом не моргнули», — объяснил спецпосланник Трампа.

В Сталинградской битве погибли более 478 тыс. советских военнослужащих, еще свыше 650 тыс. числятся как санитарные потери: туда включают раненых и больных, утративших боеспособность.

По этой причине давление не может быть только военным, объяснил Келлог: «нужно оказать экономическое давление, оказать дипломатическое давление, какой-то тип военного давления и рычагов, которые вы собираетесь использовать, чтобы убедиться», что процесс движется в нужном направлении.

Украине необходимо оказывать военное давление на Россию перед переговорами, счел Келлог, но раскритиковал обещания экс-президента Джо Байдена предоставить Киеву помощи «столько, сколько потребуется», без других мер давления: «Это не стратегия, это наклейка на бампер». Он уверен, что при Байдене США не предоставляли Украине нужное оружие и не вырабатывали подходящую стратегию вовремя.

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Дональд Трамп и Владимир Путин

«Честно говоря, обе стороны в любых переговорах должны уступать; таков порядок вещей в переговорах... [Надо] пытаться соблюсти этот баланс», — добавил спецпосланник.

Келлог призвал относиться к переговорам с прагматизмом и напомнил о посредничестве американского президента Теодора Рузвельта, который помог Российской и Японской империям заключить Портсмутский мир в 1905 году: «Царь России и японцы были готовы уйти [во время переговоров], и Рузвельт фактически собрал их и сказал: «Вам всем придется немного уступить». Так они и сделали. И в итоге у Тедди Рузвельта Нобелевская премия, а война прекращается».

Российские и украинские власти заявляют о готовности к переговорам, но выдвигают несовместимые изначальные требования: Москва, в частности, требует вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, официального признания этих территорий вместе с Крымом как своих регионов, а также нейтрального, безъядерного и внеблокового статуса Украины, не исключая компромиссы. Киев готов отказаться от стремления к возвращению границ 1991 года военным путем, но лишь при условии получения гарантий безопасности, частичного вступления НАТО, а также сохранения суверенитета над потерянными территориями де-юре.

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Кит Келлог США санкции США
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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