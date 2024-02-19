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Политика ,  
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Финские власти сообщили о волне увольнений из армейского резерва

В Финляндии после вступления в НАТО выросло число увольнений из резерва
Для 600 резервистов в Финляндии, которые должны пройти переподготовку после увольнения из армии, не осталось мест. Это связано в том числе с заметным ростом числа уволившихся, сообщили в гражданской службе страны
Фото: puolustusvoimat.fi
Фото: puolustusvoimat.fi

Для примерно 600 человек, которые уволились из сил обороны Финляндии, нет мест на дополнительных курсах переподготовки, заявил Микко Рейонен, директор профильного отдела гражданской службы страны, следует из публикации газеты Helsingin Sanomat 19 февраля.

В феврале из запаса сил обороны уволилось 1,2 тыс. резервистов, а с начала года уже 1435. Для сравнения: за весь прошлый год таких было всего 1650 человек.

Волна увольнений из резерва пошла в начале февраля, когда министр обороны Антти Хакканен заявил газете Kyrönmaa, что предпринимает меры для их предотвращения. Позже, по данным Helsingin Sanomat, он сообщил, что не предпринимается никаких шагов, чтобы остановить вывод из резерва.

Резервисты, которые увольняются из запаса сил обороны Финляндии, должны переходить на гражданскую службу через систему непрерывного образования. Они обязаны пройти пятидневную дополнительную служебную подготовку, похожую на подготовку государственных служащих.

Увольняющийся из резерва может подать заявку на место в подходящем учебном заведении, если есть свободные места. Центр государственной службы назначит ему часть службы в случае отсутствия волеизъявления. Оно должно быть введено в течение 12 месяцев с момента одобрения заявления. Сейчас, по данным издания, число увольняющихся настолько велико, что на 2024 год курсы в основном заполнены, а вакансий осталось мало.

По словам Рейонена, в этом году запланировано 44 дополнительных курса переподготовки, на которых доступно только 30 вакансий. На следующий год запланировано только 30 учебных курсов, шесть из которых уже заполнены увольняющимися резервистами.

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Общий мобилизационный резерв сил обороны Финляндии составляет примерно 280 тыс. человек и поддерживается на этом уровне за счет призыва, который проводится два раза в год. После завершения срочной службы военнослужащие переводятся в запас, где остаются до достижения 60 лет. Из резерва они могут быть призваны для повторного обучения или военной переподготовки. Можно также перейти из резерва на гражданскую службу, но обратно уже нельзя. И даже в таком случае бывший резервист может участвовать в добровольной обороне страны.

19 февраля премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна не планирует размещать на своей территории ядерное оружие. «Тем не менее мы тщательно готовимся к нашим задачам в качестве нового члена НАТО, участвуем в сдерживании с помощью обычного оружия», — отметил он. Орпо также отметил, что финские власти сейчас не видят угрозы нападения со стороны России, но не считают, что страна подготовлена к потенциальному конфликту, а потому она должна немедленно начать наращивать свой военный потенциал.

В мае 2022 года президент Владимир Путин говорил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, а их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы.

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