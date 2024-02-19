МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон грата
Президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва будет считаться в Израиле персоной нон грата, пока не извинится за то, что сравнил боевые действия в секторе Газа с холокостом, заявил глава израильского МИДа Исраэль Кац.
«Мы не забудем и не простим. Это серьезное антисемитское обвинение», — сказал Кац (цитата по i24news).
Министр встретился с послом Бразилии Федерико Майером в мемориальном комплексе истории холокоста «Яд Вашем» в Иерусалиме. «Я привел вас в место, которое больше, чем что-либо еще, говорит о том, что нацисты и Гитлер сделали с евреями, включая членов моей семьи», — сказал он и назвал позором сравнение войны Израиля и ХАМАС с преступлениями нацистов.
17 февраля Лула да Силва на саммите Африканского союза в Аддис-Абебе заявил, что израильская армия совершает геноцид в секторе Газа и подобное происходило в истории, «когда Гитлер решил уничтожить евреев». В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на это ответили, что президент Бразилии «перешел красную черту». «Израиль борется за свою защиту и обеспечение своего будущего до полной победы, соблюдая при этом международное право», — заявили там.
В конце октября другая латиноамериканская страна, Боливия, разорвала дипломатические отношения с Израилем, обвинив его в совершении преступлений против человечности за удары по сектору Газа. Израильские власти заявили, что это решение ставит Боливию на один уровень с боевиками ХАМАС, которые напали на страну, убили мирных жителей и захватили заложников. Позднее Чили и Колумбия также решили отозвать послов из Израиля.
В январе Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить действия, которые могут быть трактованы как нарушение Конвенции о геноциде. Однако судьи не стали выносить вердикт по ключевой части иска, поданного ЮАР, — происходил ли геноцид жителей сектора Газа.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри