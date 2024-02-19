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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон грата

Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата из-за слов о войне в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Лула да Силва назвал действия ЦАХАЛ в Газе геноцидом и заявил, что подобное происходило, «когда Гитлер решил уничтожить евреев». Глава МИД Израиля назвал сравнение непростительным и пригласил посла Бразилии в комплекс «Яд Вашем»
Луис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

Президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва будет считаться в Израиле персоной нон грата, пока не извинится за то, что сравнил боевые действия в секторе Газа с холокостом, заявил глава израильского МИДа Исраэль Кац.

«Мы не забудем и не простим. Это серьезное антисемитское обвинение», — сказал Кац (цитата по i24news).

Министр встретился с послом Бразилии Федерико Майером в мемориальном комплексе истории холокоста «Яд Вашем» в Иерусалиме. «Я привел вас в место, которое больше, чем что-либо еще, говорит о том, что нацисты и Гитлер сделали с евреями, включая членов моей семьи», — сказал он и назвал позором сравнение войны Израиля и ХАМАС с преступлениями нацистов.

Международный суд в Гааге вынес вердикт по иску против Израиля о геноциде
Политика
Фото:Ahmad Hasaballah / Getty Images

17 февраля Лула да Силва на саммите Африканского союза в Аддис-Абебе заявил, что израильская армия совершает геноцид в секторе Газа и подобное происходило в истории, «когда Гитлер решил уничтожить евреев». В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на это ответили, что президент Бразилии «перешел красную черту». «Израиль борется за свою защиту и обеспечение своего будущего до полной победы, соблюдая при этом международное право», — заявили там.

В конце октября другая латиноамериканская страна, Боливия, разорвала дипломатические отношения с Израилем, обвинив его в совершении преступлений против человечности за удары по сектору Газа. Израильские власти заявили, что это решение ставит Боливию на один уровень с боевиками ХАМАС, которые напали на страну, убили мирных жителей и захватили заложников. Позднее Чили и Колумбия также решили отозвать послов из Израиля.

В Газе сообщили о 68 погибших при ударе Израиля по лагерю беженцев
Политика
Фото:Violeta Santos Moura / Reuters

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В январе Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить действия, которые могут быть трактованы как нарушение Конвенции о геноциде. Однако судьи не стали выносить вердикт по ключевой части иска, поданного ЮАР, — происходил ли геноцид жителей сектора Газа.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль Бразилия Лула да Силва персона нон грата сектор Газа
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