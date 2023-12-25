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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Газе сообщили о 68 погибших при ударе Израиля по лагерю беженцев

Минздрав Газы сообщил о 68 погибших после удара Израиля по лагерю Аль-Магази
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

При ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев «Аль-Магази» в центральной части сектора Газа погибло 68 человек, сообщило палестинское движение ХАМАС со ссылкой на Минздрав эксклава в телеграм-канале.

Военное крыло движения «Бригады аль-Кассама» в телеграм-канале утверждает, что за последние четыре дня убиты 48 израильских военных, еще «десятки человек» ранены. Также ХАМАС «полностью или частично уничтожил» 35 боевых машин израильских военных.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за сутки 23 декабря в войне с ХАМАС погибли девять израильских военных, а всего с начала войны жертвами палестинских боевиков стали 485 солдат.

По последним данным палестинской стороны, в секторе Газа с 7 октября погибли более 20 тыс. человек, ранения получили более 53 тыс. человек. Общие потери Израиля в войне составили порядка 1,3 тыс. человек.

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Израильская армия расширяет боевые действия в секторе Газа, она «продолжит войну до полной победы над ХАМАС», заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, это единственный способ вернуть похищенных боевиками израильтян и гарантировать, что Газа не будет угрозой для Тель-Авива.

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Теги
ХАМАС сектор Газа Израиль беженцы
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