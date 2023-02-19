Президент Украины Зеленский ввел санкции против 333 россиян по решению СНБО

Ограничения введены против Мутко, Голодец и топ-менеджеров ВТБ, Сбербанка и Альфа Банка сроком на десять лет

Виталий Мутко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против 333 россиян сроком на десять лет, в списке финансисты, банкиры и чиновники, документ опубликован на его сайте.

Ограничения предусматривают блокирование активов, запрет или прекращение торговых операций, запрет на вывод капитала из Украины и другие меры.

В перечне упомянуты бывшие вице-премьеры — ныне зампред «Сбербанка» Ольга Голодец и гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко; зампреды правления ВТБ Ольга Дергунова, Валерий Лукьяненко, Юрий Андресов, Вадим Кулик; первого замруководителя аппарата президента России Валерий Сидоренко; топ-менеджеры «Альфа-банка» Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков; бизнесмен Олег Сысуев и другие.

Ранее украинские власти ввели санкции против российских бизнесменов — Романа Абрамовича, Михаила Прохорова, Елены Батуриной, Аркадия Ротенберга, Геннадия Тимченко, Юрия Ковальчука и других.

Санкции против России обещали ввести и в США. Госдепартамент уточнил, что число новых ограничений будет большим, их опубликуют «в районе 24 февраля». Санкции планируется ввести против физических лиц, которые «напрямую вовлечены» в спецоперацию «и поддерживают ее», объяснила замглавы ведомства Виктория Нуланд.

Власти России критикуют западные санкции, президент Владимир Путин называл их безумными и бездумными. Кремль настаивает, что ограничения никогда не приводили к смене политики любой подсанкционной страны.