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Гладков заявил о раненой при обстреле Шебекино женщине

Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

При обстреле приграничного с Украиной г. Шебекино в Белгородской области тяжелое ранение получила женщина, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, есть пострадавший — женщина в тяжелом состоянии. Бригада скорой медицинской помощи находится на месте», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что повреждения получила линия электропередачи и часть города осталась без света. «Энергетики приступают к переключению абонентов на резервные линии», — уточнил губернатор.

За полтора часа до этого сообщения Гладков рассказал об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Там пострадавших не было, но линия электропередачи также была повреждена.

Белгородский губернатор практически ежедневно сообщает об обстрелах населенных пунктов региона.

Один из самых крупных произошел в ночь на 10 января. Тогда Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино, в результате повреждения получили 12 частных домов и две машины.

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«Этой ночью под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. В результате подомового обхода территории различные разрушения зафиксированы в 12 частных домовладениях и двух машинах», — написал он тогда.

Кроме того, от взрывов была повреждена опора линии электропередачи.
 

Теги
обстрел Вячеслав Гладков Белгородская область
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