Минобороны заявило о подготовке Украиной провокации с радиацией

Цель провокации — обвинить Россию в нарушении Конвенции о ядерной безопасности, утверждают в Минобороны

Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Киев готовит провокацию с целью обвинить Россию в нанесении ударов по радиационно опасным объектам на Украине с последующей утечкой радиоактивных веществ и заражением местности, сообщили в российском Минобороны. Там указали, что украинские власти хотят обвинить Москву в грубом нарушении Конвенции о ядерной безопасности.

Для подготовки провокации, утверждают в министерстве, на Украину в обход таможенного контроля доставили несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Их, говорится в сообщении Минобороны, будут использовать «для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов».

Министерство обороны не в первый раз заявляет о готовящихся Украиной провокациях против России. Так, в начале февраля в ведомстве сообщили, что СБУ собирается совершить в Краматорске (находится под контролем Киева) подрыв зданий наркологического и онкодиспансера, а также местной больницы, а потом возложить ответственность за это на российских военных.

В октябре госагентство «РИА Новости» со ссылкой на «вызывающие доверия источники из разных стран» сообщило о подготовке Украиной провокации с «грязной бомбой», в результате взрыва которой произойдет радиоактивное заражение местности. Цель провокации, утверждало агентство, обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения. О готовящейся провокации позже сообщил коллегам из США, Великобритании, Франции, Китая, Индии и других стран министр обороны Сергей Шойгу.

Информацию о подготовке провокации с «грязной бомбой» в офисе президента Украины назвали «абсурдом». Опровергли утверждения российской стороны Вашингтон, Лондон и Париж. В ноябре эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что не нашли признаков разработки «грязной бомбы» на Украине.