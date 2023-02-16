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Путин заявил о рассмотрении вопроса соцгарантий для семей бойцов ЧВК

Путин: власти рассмотрят вопрос поддержки семей участников спецоперации из ЧВК
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Власти разрабатывают меры поддержки для участников спецоперации, которые попали на Украину в составе частных военных компаний (ЧВК) и их семей. Об этом, как сообщает «РИА Новости», зашла речь на встрече Владимира Путина с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Путин заявил о рассмотрении вопроса соцгарантий для семей бойцов ЧВК
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Она сказала президенту, что детям участников спецоперации из состава частных военных компаний не предусмотрены социальные гарантии, и попросила уровнять в правах их семьи с семьями военнослужащих.

«Мы сейчас рассматриваем этот вопрос», — ответил Путин.

«И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед родиной. И в этом смысле перед родиной все равны», — продолжил президент.

Путин добавил, что «по гарантиям, по всем социальным защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации».

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В ноябре 2022 года Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. руб. военнослужащим, заключившим контракт для прохождения военной службы во время военной операции на Украине, в том числе мобилизованным.

«Установить гражданам Российской Федерации <...>, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. руб.», — говорится в указе.

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин 11 февраля заявил о прекращении набора в компанию новых заключенных. По его словам, оставшиеся «счастливые и довольные» завершают контракты. «Да, кто-то погиб, да, кто-то ранен, многие выходят на свободу», — добавил основатель ЧВК «Вагнер».

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ЧВК Владимир Путин социальные выплаты

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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