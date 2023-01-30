ВОЗ продлила международный режим ЧС в связи с COVID-19 еще на три месяца

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи со вспышкой COVID-19. Об этом сообщается на сайте ВОЗ. Этот режим действует с января 2020 года.

«Генеральный директор ВОЗ [Тедрос Аданом Гебрейесус] соглашается с рекомендацией комитета [организации по ЧС] относительно продолжающейся пандемии COVID-19 и определяет, что это событие продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», — говорится в заявлении по итогам заседания комитета.

Члены комитета выразили обеспокоенность на фоне высокого числа смертей от COVID-19 по сравнению с другими респираторными инфекционными заболеваниями. Также в комитете указали на недостаточное внедрение вакцины от заболевания в странах с низким и средним уровнем дохода, а также в странах с самым высоким уровнем дохода.

В ходе заседания был сделан вывод, что пандемия COVID-19, возможно, «приближается к критической точке». По мнению экспертов, ограничить влияние коронавирусной инфекции может помочь «достижение более высоких уровней популяционного иммунитета во всем мире путем инфекции и/или вакцинации». Однако они уверены, что этот вирус останется постоянным патогеном у людей и животных «в обозримом будущем».

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, собирается на заседания каждые три месяца. Это заседание стало 14-м с января 2020 года.

В последнее время многие страны отменяют ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Так, с 1 февраля ограничения снимут во Франции, сообщало Министерство здравоохранения страны.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за последние 28 дней по всему миру зарегистрировали свыше 9,5 млн случаев COVID-19. Количество смертей за этот период составило почти 130 тыс.