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Politico узнал о поддержке главкома ОВС НАТО поставок F-16 на Украину

Politico: главком ОВС НАТО в Европе счел, что истребители F-16 могут помочь Украине
Украина также нуждается в дронах и ракетах дальностью более 100 км, подчеркнул главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Каволи
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Кристофер Каволи
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Кристофер Каволи (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Истребители F-16 могут помочь Украине победить в конфликте с Россией, счел главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Кристофер Каволи. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

На закрытом брифинге 17 февраля, на котором присутствовали более десяти сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США, Каволи спросили, «помогут ли Украине истребители F-16 победить в войне против России».

Он ответил утвердительно, рассказали собеседники издания. По словам Каволи, Украина также нуждается в поставках дронов и ракет дальностью более 100 км, таких как Army Tactical Missile System.

Это оружие помогло бы Киеву лучше подготовиться к отражению действий российских войск, подчеркнул глава ОВС НАТО в Европе.

На встрече Каволи утверждал, что Киеву нужно более совершенное оружие и экипировка для «усиления глубокой борьбы». Другой источник подчеркнул, что тот счел, что Запад должен вооружить Украину, чтобы она могла «продвинуться дальше» к российским позициям на границе с Украиной.

Представитель главкома ОВС НАТО в Европе не ответил на запрос о комментариях.

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