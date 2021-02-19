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Главу полиции Нижневартовска уволили после «акции протеста» в школе

В Нижневартовске после имитации «акции протеста» в школе уволили начальника городского управления МВД. Наказание «в соответствии с трудовым законодательством» также понесли работники самой школы
Олег Сураев
Олег Сураев (Фото: УМВД РФ по Ханты-Мансийскому АО - Югре)

В Нижневартовске по результатам проверки, проведенной после имитации «акции протеста» в одной из школ, уволили начальника городского управления МВД Олега Сураева, сообщается на сайте управления МВД по ХМАО — Югре.

Нескольких сотрудников управления предупредили о неполном служебном соответствии, говорится в сообщении. Среди них — начальник отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом Антон Шишкин и старший специалист группы по связям со СМИ Инга Сединкина, а также врио начальника отдела информации и общественных связей окружного управления МВД Андрей Воронцов.

Ряду сотрудников полиции вынесли строгий выговор. Его получили замначальника окружного управления по работе с личным составом Александр Азевич, специалисты отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом городского управления МВД Вадим Зайнуллин и Ямил Бикбов, а также специалист группы по связям со СМИ УМВД по Нижневартовску Екатерина Васильева.

Кроме того, за проведение «акции протеста» также наказали сотрудников школы, отвечавших за мероприятие, сообщила РБК директор школы Галина Гасымова. «Сотрудники, которые отвечали за этот урок мужества, понесли наказание в соответствии с трудовым законодательством. Все, кто был занят на этом мероприятии, все замы», — сказала она. В то же время Гасымова отметила, что дети были «в восторге» от урока и никаких жалоб ни от школьников, ни от родителей не поступало.

Video

Показательная тренировка со школьниками с использованием спецсредств прошла в школе № 42 Нижневартовска 15 февраля. На сайте регионального управления МВД происходившее в школе описано как «Урок мужества».

На следующий день в Сети появилось видео, снятое в школьном спортзале. На нем одна группа школьников в шлемах и средствах защиты закрывается щитами, другая, которая стоит напротив, закидывает изображающих силовиков мячами. В ходе тренировки также было отработано задержание провокаторов и несколько приемов, в том числе выпад из-за щита и смыкание рядов.

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После того как видео попало в Сеть, администрация Нижневартовска начала проверку. Глава городского департамента образования Инна Святченко сообщила, что ведомство изучит, соответствовало ли такое занятие закону об образовании, и пообещала, что виновные будут привлечены к ответственности.

В пресс-службе ОМВД по Нижневартовску заявили, что акция не имела политической подоплеки и была направлена на то, чтобы школьники поступали в учебные заведения системы МВД. Сначала школьникам рассказали «о подвигах полицейских, об их личностных качествах» и познакомили их со спецсредствами — щитами и дубинками. «А потом ребятам предложили кидать мячи, чтобы они сами проверили, насколько щиты крепкие, твердые. Никакой политической подоплеки не было, с митингами это вообще никак не связано», — заявили в полиции.

В ХМАО наказали сотрудников МВД за имитацию «акции протеста» в школе
Общество

В конце января и начале февраля в нескольких десятках российских городов прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его задержали после прилета в Россию из Германии по делу «Ив Роше». ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок на реальный, поскольку, как считают в службе, Навальный не отмечался в инспекции, нарушив условия испытательного срока. Суд удовлетворил ходатайство ФСИН и отправил оппозиционера в колонию на два года и восемь месяцев. Сам Навальный назвал свое заключение политически мотивированным.

Акции протеста прошли 23 и 31 января и 2 февраля. Ни одна из них не была согласована с властями. На этих митингах, по данным правозащитников из «ОВД-Инфо», были задержаны несколько тысяч человек (более 4 тыс. — 23 января, более 5 тыс. — 31 января). Против сторонников оппозиционера и участников митингов заведено 90 уголовных дел, сообщило МВД.

Автор
Виктория Полякова
акции протеста Нижневартовск полиция школа
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