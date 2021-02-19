Главу полиции Нижневартовска уволили после «акции протеста» в школе

В Нижневартовске после имитации «акции протеста» в школе уволили начальника городского управления МВД. Наказание «в соответствии с трудовым законодательством» также понесли работники самой школы

Олег Сураев (Фото: УМВД РФ по Ханты-Мансийскому АО - Югре)

В Нижневартовске по результатам проверки, проведенной после имитации «акции протеста» в одной из школ, уволили начальника городского управления МВД Олега Сураева, сообщается на сайте управления МВД по ХМАО — Югре.

Нескольких сотрудников управления предупредили о неполном служебном соответствии, говорится в сообщении. Среди них — начальник отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом Антон Шишкин и старший специалист группы по связям со СМИ Инга Сединкина, а также врио начальника отдела информации и общественных связей окружного управления МВД Андрей Воронцов.

Ряду сотрудников полиции вынесли строгий выговор. Его получили замначальника окружного управления по работе с личным составом Александр Азевич, специалисты отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом городского управления МВД Вадим Зайнуллин и Ямил Бикбов, а также специалист группы по связям со СМИ УМВД по Нижневартовску Екатерина Васильева.

Кроме того, за проведение «акции протеста» также наказали сотрудников школы, отвечавших за мероприятие, сообщила РБК директор школы Галина Гасымова. «Сотрудники, которые отвечали за этот урок мужества, понесли наказание в соответствии с трудовым законодательством. Все, кто был занят на этом мероприятии, все замы», — сказала она. В то же время Гасымова отметила, что дети были «в восторге» от урока и никаких жалоб ни от школьников, ни от родителей не поступало.

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