В ХМАО наказали сотрудников МВД за имитацию «акции протеста» в школе

Видео: Мегаполис/Telegram

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МВД назвало недопустимым инцидент в школе Нижневартовска, где полиция провела показательную тренировку со школьниками с использованием спецсредств

15 января в одной из школ города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры местной полицией были проведены занятия с участием школьников. При этом сотрудники полиции демонстрировали использование спецсредств. МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым», — говорится в сообщении.

Начальнику УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии. Такое же взыскание наложено на начальников отделов по работе с личным составом и отдела информационного обеспечения УМВД в Нижневартовске.