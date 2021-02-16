В полиции Нижневартовска объяснили имитацию «акции протеста» в школе

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На видеозаписи из нижневартовской школы № 42, на которой группа школьников, изображающая ОМОН, оборонялась щитами, а вторая — закидывала их мячами, показана профориентационная акция. Об этом «Интерфаксу» заявили в пресс-службе ОМВД по Нижневартовску. В ведомстве пояснили, что акция была направлена на то, чтобы школьники поступали в учебные заведения системы МВД.

По данным ОМВД, в рамках акции школьникам рассказали о подвигах полицейских, об их личностных качествах. В спортзале ученикам показали щиты, дубинки. «А потом ребятам предложили кидать мячи, чтобы они сами проверили, насколько щиты крепкие, твердые. Никакой политической подоплеки не было, с митингами это вообще никак не связано», — рассказали в ОМВД.

В управлении МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре сообщили, что по данному факту будет проведена служебная проверка. В ведомстве пояснили, что 15 февраля в школе № 42 проводились мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Перед школьниками выступили руководитель отдела по работе с личным составом УМВД, подполковник внутренней службы Сергей Усенко, а также психолог.

На следующий день в социальных сетях распространилось видео, снятое в школьном спортзале. На нем одна группа школьников в шлемах и средствах защиты закрывается щитами, другая, стоя напротив нее, закидывает изображающих силовиков мячами. В ходе сценки один из взрослых изобразил нападение на «сотрудников ОМОНа», размахивая кулаками в их сторону. Из-за щитов выбежали несколько школьников, схватили его и унесли. Помимо этого, группа школьников, изображавшая силовиков, под руководством сотрудников МВД отработала приемы, в том числе выпад из-за щита и смыкание рядов.