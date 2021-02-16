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В Нижневартовске начали проверку после розыгрыша «акции протеста» в школе

В соцсетях появилось видео, где одни школьники с щитами и дубинками изображает ОМОН, а другие — закидывают их мячами. В администрации проверят мероприятие на соответствие закону об образовании. В МВД опровергли связь с митингами
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Администрация Нижневартовска начала проверку из-за мероприятий в школе № 42, которые накануне проводило местное МВД. В интернете распространилось видео, на котором группа школьников, изображающая ОМОН, оборонялась щитами, а вторая — закидывала их мячами. Сообщение о проверке размещено в сообществе городской администрации во «ВКонтакте».

«По факту образовательного мероприятия в школе № 42, которое состоялось 15.02.2021 с участием сотрудников УМВД России по г. Нижневартовску и Росгвардии, проводится внутренняя проверка — соответствует ли данное мероприятие закону об образовании. В случае выявления нарушений будут приняты меры в отношении должностных лиц», — заявила директор департамента образования администрации Нижневартовска Инна Святченко.

Ранее в управлении МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре сообщили, что 15 февраля в школе № 42 проводились мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Перед школьниками выступили руководитель отдела по работе с личным составом УМВД подполковник внутренней службы Сергей Усенко, а также психолог.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
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«Кроме того, ребятам была представлена экспозиция из полицейских фуражек стран мира, а потом разыграна сценка с участием сотрудников полиции, где присутствующие под руководством полицейских сами выступали в роли героев», — говорилось в сообщении МВД.

На следующий день в соцсетях распространилось видео, снятое в школьном спортзале. На нем одна группа школьников в шлемах и средствах защиты закрывается щитами, другая, стоя напротив нее, закидывает изображающих силовиков мячами. В ходе сценки один из взрослых изобразил нападение на «сотрудников ОМОН», размахивая кулаками в их сторону. Из-за щитов выбежали несколько школьников, схватили его и унесли. Помимо этого группа школьников, изображавшая силовиков, под руководством сотрудников МВД отработала приемы, в том числе выпад из-за щита и смыкание рядов.

В УМВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре РБК отказались комментировать видео.

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В отделе МВД по Нижневартовску «Интерфаксу» пояснили, что мероприятие было профориентационным, направленным на то, чтобы школьники поступали в учебные заведения системы МВД.

«Школьникам рассказали о подвигах полицейских, о том, какими качествами должны обладать стражи порядка, чтобы нести службу. В спортзале ребятам показали щиты, дубинки. А потом ребятам предложили кидать мячи, чтобы они сами проверили, насколько щиты крепкие, твердые. Никакой политической подоплеки не было, с митингами это вообще никак не связано», — пояснили агентству в пресс-службе.

В конце января и начале февраля в городах России прошли несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его задержали после прилета в Россию из Германии и арестовали. ФСИН подала ходатайство о замене оппозиционеру условного срока на реальный, поскольку, как считают в службе, он нарушил правила условного осуждения, не отмечаясь в инспекции. Суд удовлетворил ходатайство и назначил Навальному реальный срок.

Акции протеста прошли 23, 31 января и 2 февраля. В ряде городов, в том числе в Москве, они сопровождались столкновениями сотрудников полиции, ОМОНа и Росгвардии с протестующими. По всей России были задержаны тысячи человек, заведены сотни административных дел и десятки — уголовных.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Елизавета Ламова
ОМОН МВД школа Нижневартовск проверка
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