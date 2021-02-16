В Нижневартовске начали проверку после розыгрыша «акции протеста» в школе

В соцсетях появилось видео, где одни школьники с щитами и дубинками изображает ОМОН, а другие — закидывают их мячами. В администрации проверят мероприятие на соответствие закону об образовании. В МВД опровергли связь с митингами

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Администрация Нижневартовска начала проверку из-за мероприятий в школе № 42, которые накануне проводило местное МВД. В интернете распространилось видео, на котором группа школьников, изображающая ОМОН, оборонялась щитами, а вторая — закидывала их мячами. Сообщение о проверке размещено в сообществе городской администрации во «ВКонтакте».

«По факту образовательного мероприятия в школе № 42, которое состоялось 15.02.2021 с участием сотрудников УМВД России по г. Нижневартовску и Росгвардии, проводится внутренняя проверка — соответствует ли данное мероприятие закону об образовании. В случае выявления нарушений будут приняты меры в отношении должностных лиц», — заявила директор департамента образования администрации Нижневартовска Инна Святченко.

Ранее в управлении МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре сообщили, что 15 февраля в школе № 42 проводились мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Перед школьниками выступили руководитель отдела по работе с личным составом УМВД подполковник внутренней службы Сергей Усенко, а также психолог.

«Кроме того, ребятам была представлена экспозиция из полицейских фуражек стран мира, а потом разыграна сценка с участием сотрудников полиции, где присутствующие под руководством полицейских сами выступали в роли героев», — говорилось в сообщении МВД.