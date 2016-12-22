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МИД призвал Киев отказаться от «террористических методов» решения проблем
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МИД призвал Киев отказаться от «террористических методов» решения проблем
Политика, 22:20
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МИД призвал Киев отказаться от «террористических методов» решения проблем

Министерство иностранных дел России призвало Киев отказаться от «ставки на террористические методы решения» внутренних проблем Украины. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко.

В российском МИДе считают, что целью убийства является срыв процесса мирного урегулирования ситуации в Донбассе и выполнения минских договоренностей. В ведомстве подчеркнули, что на фоне объявленного «школьного» перемирия произошедшее выглядит «особо цинично». Отмечается, что подобные действия создают угрозу дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар». СК России возбудил дело по ч. 3 ст. 361 УК (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку). Исполняющим обязанности главы ДНР назначили вице-премьера Дмитрия Трапезникова.

Чем запомнился Александр Захарченко. Фотогалерея Еще 3 фото
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Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым. Он также отметил, что организаторы убийства намеревались дестабилизировать ситуацию в Донбассе, но «этого у них не получится». Официальный представитель МИД​ России сказала РБК, что к убийству главы ДНР может быть причастен киевский режим, который «решил перейти к кровавой бойне».

Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов предположил, что Захарченко мог быть убит в результате криминальных разборок или был ликвидирован спецслужбами России.

Теги: МИД России , Украина , Александр Захарченко
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