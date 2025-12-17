 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лукашенко посоветовал Украине не будить «спящего медведя»

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь )

Украине не стоило будить «спящего медведя» в лице России, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, передает «Пул первого».

«Говорю вам как старый политик: если ты живешь рядом с этим спящим медведем, ну не буди его, найди нормальные отношения, чтобы сосуществовать», — заявил он.

Белорусский лидер подчеркнул, что Россия долгое время пыталась договариваться с Украиной и поставляла энергоресурсы по сниженной в два раза стоимости.

Лукашенко заявил, что Россия побеждает в конфликте с Украиной
Политика
Александр Лукашенко

Для объяснения причин украинского конфликта Лукашенко предложил журналистке подумать, какой была бы реакция США, если бы американцев и проамерикански настроенных людей в Мексике заставляли бы говорить только на испанском языке.

«А не дай бог бы в доме где-нибудь сожгли американцев в Мексике. Вы как бы поступили? Вы сделали бы все, чтобы стереть Мексику с лица земли. Не дай бог, я просто привожу пример. Так было и на Украине против России», — сказал Лукашенко.

В том же интервью президент Белоруссии заявил, что Россия побеждает в конфликте с Украиной. По его словам, чтобы Москва «не была насторожена» остановкой конфликта в этот момент, Киеву не стоит перевооружаться, а США и Европе не нужно поставлять оружие ему.

Теги
Теги
Персоны
Романов Илья
Александр Лукашенко Россия Украина
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года

