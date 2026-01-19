 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Лукашенко заявил, что Украине помогут только Белоруссия и Россия

Лукашенко высказался о будущем Украины после окончания СВО
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Украина никому не будет нужна после конфликта, кроме России и Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

«И потом я украинцам всегда намекаю, насколько это возможно. Никто, кроме нас, им не поможет в послевоенное время», — сказал белорусский лидер, его цитирует агентство БелТА.

Лукашенко рассказал, кто будет восстанавливать Украину
Политика

Президент Белоруссии добавил, что Соединенные Штаты забудут про Украину и «отвернутся в сторону Ирана, Йемена или же Тайваня».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принципы будущих отношений России и Украины будут выстраиваться после выполнения задач специальной военной операции. В частности, он говорил, что тема отношений двух стран после военной операции — «слишком теоретический вопрос сейчас».

Восстановление Украины обойдется в $411 млрд, оценили Еврокомиссия (ЕК), Всемирный банк, ООН и власти страны, после двух лет полномасштабного конфликта. По оценке совместной комиссии, больше всего инвестиций потребуют транспорт (22%), жилье (17%), энергетика (11%).

В декабре 2025 года европейские лидеры опубликовали заявление, где говорится, что лидеры США и Европы обязались обеспечить гарантии безопасности и мер поддержки экономического восстановления Украины.

Елена Наумова
Белоруссия Александр Лукашенко Украина
