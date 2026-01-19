 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
В правительстве одобрили законопроект о геномной регистрации военных

Сюжет
Новые законы в России
ДНК в обязательном порядке будут сдавать военные — участники боевых действий, участники добровольческих формирований, гражданские служащие вооруженных сил и Росгвардии. Хранить данные будут до достижения ими 100 лет или до гибели
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанный Минобороны законопроект, вводящий обязательную геномную регистрацию военных, участвующих в боевых действиях, следует из материалов правкомиссии, с которыми ознакомился корреспондент РБК и подтвердил источник в комиссии.

Сейчас в обязательном порядке геномной регистрации подлежат осужденные и отбывающие наказание в колонии, неизвестные, чей материал был изъят в ходе следственных действий, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, люди, подвергнутые административному аресту, и близкие родственники пропавших без вести. Кроме того, обязательной геномной регистрации подлежат неопознанные трупы.

Законопроектом к этому списку добавляются:

  • военнослужащие, участвующие в боевых действиях, операциях, проводимых Вооруженными силами России или Росгвардией, в том числе за границей;
  • участники добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на вооруженные силы;
  • служащие Росгвардии, имеющие звания полиции, участвующие в боевых действиях, контртеррористических операциях и так далее;
  • сотрудники органов внутренних дел, которых направляют для участия в контртеррористических операциях, специальных операциях и для выполнения задач в области теробороны (кроме сотрудников МВД, перечень которых устанавливается отдельно этим министерством);
  • гражданские служащие вооруженных сил и Росгвардии, участвующие в выполнении боевых задач в условиях мобилизации, вооруженных конфликтов.

В законопроекте делается оговорка о том, что из всех этих категорий могут быть сделаны исключения Минобороны или Росгвардией.

Геномная регистрация военных и других людей, участвующих в боевых действиях, будет проводиться Вооруженными силами России, Росгвардией и органами внутренних дел. Полученная информация будет храниться до достижения человеком, которому она принадлежит, возраста 100 лет. В случае гибели человека — до установления его личности. Кроме того, человек может написать заявление об уничтожении его данных, но только после увольнения со службы.

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации
Технологии и медиа
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В пояснительной записке говорится, что порядок получения, передачи, хранения, использования и уничтожения биоматериала будет определен изменениями в постановлении правительства № 1027 от 24 июня 2023 года.

«Законопроект расширяет применение обязательной государственной геномной регистрации, вводя ее для новых категорий лиц, связанных с выполнением задач в условиях боевых действий, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, — сказал РБК председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Проведение регистрации будет осуществляться непосредственно структурами, где указанные лица проходят службу или к которым приписаны: подразделениями Вооруженных сил РФ, Росгвардии и органов внутренних дел, действующими совместно со своими профильными экспертно-криминалистическими подразделениями».

Он отметил, что появление права требовать уничтожения своей геномной информации после ухода со службы — это важная гарантия защиты частной жизни.

Говоря об актуальности законодательных изменений, Груздев подчеркнул, что геномная регистрация становится «ключевым, а зачастую и единственным надежным инструментом» для установления личности погибших или тяжелораненых военнослужащих и других участников боевых действий.

Как готовили расширение геномной регистрации и сколько на это потребуется средств

На реализацию закона потребуется выделение дополнительных средств МВД из федерального бюджета, говорится в финансово-экономическом обосновании: в 2026 году — 1,2 млрд руб., в 2027-м — 780 млн руб., в 2028 году — 799,3 млн руб. Источником этих средств Минобороны предлагает определить ассигнования, уже предусмотренные в бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Из материалов, представленных на заседании комиссии по законопроектной деятельности, следует, что в МВД текст законопроекта согласовали, говорит собеседник РБК. Однако ведомства поспорили о том, за счет каких ресурсов МВД будет реализовывать эти нововведения. Минфин предложил МВД комплектовать новые лаборатории в пределах утвержденной штатной численности за счет имеющихся вакансий, без увеличения предельной штатной численности.

МВД ответило, что «сокращение неукомплектованной штатной численности <...> для укрепления экспертно-криминалистических подразделений может привести к рискам разрушения организационных структур, снижения социальных гарантий действующих сотрудников органов внутренних дел в связи с уменьшением окладов, предельных специальных званий и, как следствие, дополнительному оттоку квалифицированных кадров». Потребность МВД в дополнительных средствах можно рассмотреть в ходе исполнения бюджета на соответствующий год, в том числе за счет перераспределения предусмотренных ведомству денег, сочли в министерстве. При этом нужно будет учитывать данные о фактических расходах на геномную регистрацию и о поэтапном создании новых лабораторий.

Дополнительных денег для Минобороны и Росгвардии не потребуется, говорится в документе.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД.

В Минпромторге, согласно документам комиссии, сочли, что отечественные предприятия готовы поставить необходимое для новых лабораторий медицинское оборудование в полном объеме.

В материалах комиссии по законопроектной деятельности говорится, что законопроект об обязательной геномной регистрации военных в различных редакциях проходил межведомственное согласование с 2023 года. Публично идея была высказана в конце 2024 года, когда член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Юлия Белехова предложила президенту России Владимиру Путину, чтобы военные при подписании контракта сдавали ДНК-материалы.

В начале февраля 2025 года предложение было оформлено в поручение изучить такую возможность. Окончательный вариант законопроекта был вынесен на общественное обсуждение и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в мае 2025 года.

Закон о геномной регистрации был принят в 2008 году. В первоначальных вариантах он предполагал, например, обязательный сбор биоматериалов у осужденных по тяжким статьям и за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также сбор ДНК при ведении следственных действий и у неопознанных трупов. В 2023 году требование расширилось на всех осужденных, которые отбывают наказание в виде лишения свободы, подозреваются и обвиняются в совершении преступления, а также для тех, кто попал под административный арест. В 2024 году — на родственников пропавших без вести.

«Криминалистическая» база геномных данных, в которой содержится эта информация, — Федеральная база данных геномной информации (ФБГИ) — была создана в 2009 году, после принятия основного закона. Согласно его положениям, геномная информация — это кодированные данные об определенных фрагментах ДНК человека. На конец 2020 года в базе содержалось более 1 млн образцов геномов, сообщал глава МВД Владимир Колокольцев. К 2030 году ведомство планировало увеличить это количество в 3,5 раза.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Мария Лисицына, Екатерина Виноградова
