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Эксклюзив

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

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Эксклюзивы РБК
Правительство утвердило детали создания Национальной базы генетической информации. До конца года данные в нее должны предоставить более 60 организаций, доступ к части из них смогут получить все желающие
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

До 1 сентября этого года более 60 организаций, ведущих научно-исследовательскую деятельность в области генетических технологий, должны предоставить данные в Национальную базу генетической информации. Такой показатель содержится в программе цифровой трансформации Минобрнауки на 2025 и плановый период 2026–2027 годов, которую вместе с программами нескольких других ведомств на днях одобрил вице-премьер Дмитрий Григоренко, рассказали РБК в его аппарате.

Объем общедоступных данных должен составить 1 петабайт в этом году, к 2027 году вырасти в десять раз, а к 2030-му — до 35 петабайтов. В базе будут три контура: открытый (доступ к нему смогут получить все желающие), конфиденциальный (доступ будут иметь пользователи, которые прошли авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации), а также специальный (доступ будут иметь те, кто имеет право доступа к ограниченной информации или информации, содержащей гостайну).

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Фото:Максим Захаров / РИА Новости

Государственная информсистема «Национальная база генетической информации» создается согласно поправкам в закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», принятым в конце 2022 года и вступившим в силу с сентября 2024-го. Не позднее 31 декабря 2025 года госструктуры и компании с госучастием, создающие, обладающие или получившие право распоряжаться генетическими данными, занимающиеся молекулярно-генетическим анализом и др., должны будут предоставить эти данные в базу. Другие обладатели генетических данных могут предоставлять их в базу на добровольной основе.

В конце прошлого года правительство утвердило задачи и основные функции для этой системы: хранение генетической информации по всему многообразию биообразцов, включая растения, животных, микроорганизмы дикой природы и метагеномы экосистем, сельскохозяйственные растения и сельскохозяйственных животных, промышленные микроорганизмы, вирусы, генетические данные человека (исключая персонифицированные), а также особо опасные патогенные микроорганизмы и вирусы.

Оператор базы — ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». По словам представителя аппарата Дмитрия Григоренко, приоритет для доступа в базу будет отдаваться генетикам. Для всех пользователей он будет бесплатным.

Зачем нужна база

База «обеспечит суверенитет в сфере хранения генетических данных, а также облегчит обмен информацией между российскими научными организациями в сфере генно-инженерных исследований», объясняют в аппарате Григоренко. «Создание такого массива данных имеет огромное значение как с точки зрения национальной безопасности, так и в контексте движения нашей страны к технологическому лидерству. Поэтому принципиально важно обеспечить не только наполняемость, но и беспрепятственный доступ к этой системе для отечественных исследователей», — передал слова Дмитрия Григоренко его представитель.

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Как пояснил РБК представитель Минобрнауки, до сих пор в стране не существовало единой системы, которая агрегировала машиночитаемую генетическую информацию. В создаваемой ГИС будет геномный браузер, который позволит смотреть и использовать те образцы, которые уже были исследованы, секвенированы (преобразованы в генетический код в текстовом виде). «Таким образом, исследователям не потребуется проводить эту работу заново, — рассуждает представитель Минобрнауки. — Такая база должна ускорить генетические исследования». По его словам, база не будет массовой, потому что в стране не так много генетиков. Но доступ к ней может быть интересен врачам, которые занимаются генетическими заболеваниями; экологам для исследования ретроспективных генетических образцов с целью изучения происходящих сейчас изменений; химикам; фармацевтам; бизнесу, который инвестирует в генетику и др. При этом он подчеркнул, что на базу будут распространяться общие требования по информационной безопасности, предъявляемые к государственным информсистемам.

Директор по науке Genotek Александр Ракитько отметил, что они внимательно следят за всеми изменениями в области генетических технологий в России и Национальная база генетической информации не исключение. «Genotek занимается не только исследованием человеческого генома для оценки генетической предрасположенности к заболеваниям и анализа происхождения, но и проектами в сфере сельского хозяйства. Современные технологии, такие как геномная селекция, позволяют достигать ранее недоступных результатов в выведении новых сортов культур. С этой точки зрения Национальная база генетической информации может стать ценным ресурсом, систематизирующим данные о генофондах растений, животных и микроорганизмов», — рассказал Ракитько. По его словам, ее создание окажет положительное влияние «на развитие отрасли, повышение качества и безопасности продукции, а также защиту интеллектуальных прав».

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Анна Балашова Анна Балашова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
генетический код база данных Дмитрий Григоренко Минобрнауки
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