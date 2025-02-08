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Военная операция на Украине ,  
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Путин поручил изучить введение обязательной геномной регистрации военных

Сюжет
Военная операция на Украине
Идею собирать ДНК-материалы у заключающих контракт военных озвучила на заседании СПЧ в декабре глава «Комитета семей воинов Отечества». Проработка инициативы вошла в число поручений Путина по итогам заседания
Фото: Peter Dejong / AP / ТАСС
Фото: Peter Dejong / AP / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность введения обязательной геномной регистрации военнослужащих-участников военной операции на Украине и контртеррористических операций (КТО), говорится в списке поручений главы государства по итогам декабрьского заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Рассмотреть вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых для выполнения задач специальной военной операции либо направляемых в районы проведения контртеррористической операции», — сказано в перечне.

Поручение дано Минобороны, МВД, Минфину, Минздраву, ФСБ, Государственному фонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и организации «Комитет семей воинов Отечества». Срок исполнения — к 1 июля этого года.

Путин подписал закон о расширении обязательной геномной регистрации
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Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

В ходе заседания СПЧ глава «Комитета семей воинов Отечества» и член Совета Юлия Белехова предложила, чтобы военные при подписании контракта сдавали ДНК-материалы, что может помочь в процессе поиска пропавших без вести. Она отметила, что если военный получает такой статус, то семья обязана сдавать ДНК, но не у всех военнослужащих есть родственники, к тому же, их поиск, забор анализов, подготовка результатов занимают время.

В России существует добровольная геномная регистрация, ее стоимость — 1,4 тыс. руб. Геномную информацию собирают у всех осужденных и подозреваемых.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
геномная регистрация военнослужащие Владимир Путин
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Путин подписал закон о расширении обязательной геномной регистрации
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