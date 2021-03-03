Колокольцев сообщил о наличии в базе МВД геномов более чем 1 млн человек

За прошлый год база пополнилась почти на 20% — таким образом, в ней оказалась информация о геномах более чем 1 млн человек. Эти данные помогли раскрыть почти 6 тыс. преступлений, сообщил глава МВД

Владимир Колокольцев (Фото: kremlin.ru)

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД по итогам 2020 года сообщил, что объем образцов геномов в федеральной базе МВД превысил 1 млн экземпляров.

«Объем геномной информации, содержащейся в федеральной базе, увеличился [в прошлом году] почти на 20% и превысил 1 млн генотипов», — пояснил он.

По его словам, эти данные способствовали раскрытию почти 6 тыс. преступлений.

Как сообщил министр, МВД развивает сеть ДНК-лабораторий в структуре ведомственных экспертно-криминалистических подразделений. В 2020 году были открыты еще две. Всего их количество достигло 74, уточнил Колокольцев.