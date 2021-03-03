Колокольцев сообщил о наличии в базе МВД геномов более чем 1 млн человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 73,52 (-1,06) Инвестиции, 14:24
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 88,88 (-0,69) Инвестиции, 14:24
В «Самбо-70» сообщили о желании Косторной вернуться в группу Тутберидзе Спорт, 19:11 Навальный рассказал о соревнованиях по сушке сухарей в СИЗО Политика, 19:05 Путин поручил принять закон о плавающих ставках по кредитам Финансы, 19:03 Ангола, Джибути и Конго зарегистрировали «Спутник V» Общество, 18:59 Ferrari вывела на испытания новый флагманский гиперкар Авто, 18:38 Глава Крыма заявил о законности стройки в Форосе после жалобы Путину Общество, 18:30 Определились пары четвертьфиналистов Кубка России по футболу Спорт, 18:28 Как развивается скандал вокруг дизайнера Александра Вэнга Стиль, 18:24 Суд назначил Илье Азару штраф в 150 тыс. руб. и арестовал на 15 суток Общество, 18:11 ЦБ подсчитал стоимость приготовления блинов в Москве перед Масленицей Общество, 18:05 Красноярск остался без чемпионата мира по сноуборду и фристайлу Спорт, 17:57 Эксперты сообщили о росте вложений в элитное жилье Москвы Недвижимость, 17:55 Верховная рада поддержала выход Украины из московского часового пояса Политика, 17:46 Разработчика лекарств-психоделиков с деньгами Тиля оценили в $2 млрд Инвестиции, 17:45
Общество ,  
0 

Колокольцев сообщил о наличии в базе МВД геномов более чем 1 млн человек

За прошлый год база пополнилась почти на 20% — таким образом, в ней оказалась информация о геномах более чем 1 млн человек. Эти данные помогли раскрыть почти 6 тыс. преступлений, сообщил глава МВД
Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев (Фото: kremlin.ru)

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД по итогам 2020 года сообщил, что объем образцов геномов в федеральной базе МВД превысил 1 млн экземпляров.

«Объем геномной информации, содержащейся в федеральной базе, увеличился [в прошлом году] почти на 20% и превысил 1 млн генотипов», — пояснил он.

По его словам, эти данные способствовали раскрытию почти 6 тыс. преступлений.

Половина россиян не поддержали создание властями биометрической системы
Технологии и медиа
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Как сообщил министр, МВД развивает сеть ДНК-лабораторий в структуре ведомственных экспертно-криминалистических подразделений. В 2020 году были открыты еще две. Всего их количество достигло 74, уточнил Колокольцев.

Закон «О государственной геномной регистрации в России» был принят в 2008 году. Он установил два вида регистрации ДНК: обязательную и добровольную. Обязательной подлежат лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и свободы личности. В обязательном порядке в базу данных вносятся неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий. Добровольная регистрация ДНК проводится платно на основании письменного заявления.

В октябре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось расширить круг лиц, чьи образцы ДНК будут в обязательном порядке заноситься в специальную базу полиции. В их числе могут оказаться абсолютно все заключенные, а также граждане, отправленные под административный арест на 15 суток. Полицейские могут начать собирать образцы и у всех подследственных. Если этот законопроект будет принят, то в ближайшие несколько лет в базе могут оказаться данные более чем 5 млн человек.

По мнению главы МВД, расширение перечня лиц, которые подлежат обязательной геномной регистрации, будет способствовать повышению эффективности разыскной работы (соответствующие изменения предусмотрены в проекте федерального закона, принятого Госдумой в первом чтении).

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье РБК Pro: доход от YouTube в $166 привел меня в ярость — создатель Patreon Как вернуть сотрудникам чувство собственной значимости Рынок коммерческой недвижимости обвалился. Почему устояли только склады

Минтранс предложил массово внедрять биометрию в аэропортах
Технологии и медиа
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В ноябре 2020-го МВД сообщило, что в ближайшие три года планируется создать централизованный банк биометрических данных россиян и иностранных граждан. За это время ведомство собирается разработать программное обеспечение, которое необходимо для формирования, ведения и использования банка данных.

Как заявили в МВД, технология позволит идентифицировать личность человека, а также неопознанные тела по дактилоскопическим данным, изображению лица и геномной информации. Разработка будет взаимодействовать с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации.

Автор
Михаил Юшков
МВД база данных геном человека Владимир Колокольцев
Материалы по теме
Правительство предложило обязать мигрантов из ЕАЭС сдавать биометрию
Общество
Банки увидели риски мошенничества при самостоятельной сдаче биометрии
Финансы
Половина россиян не поддержали создание властями биометрической системы
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter