Колокольцев сообщил о наличии в базе МВД геномов более чем 1 млн человек

Закон «О государственной геномной регистрации в России» был принят в 2008 году. Он установил два вида регистрации ДНК: обязательную и добровольную. Обязательной подлежат лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и свободы личности. В обязательном порядке в базу данных вносятся неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий. Добровольная регистрация ДНК проводится платно на основании письменного заявления.
В октябре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось расширить круг лиц, чьи образцы ДНК будут в обязательном порядке заноситься в специальную базу полиции. В их числе могут оказаться абсолютно все заключенные, а также граждане, отправленные под административный арест на 15 суток. Полицейские могут начать собирать образцы и у всех подследственных. Если этот законопроект будет принят, то в ближайшие несколько лет в базе могут оказаться данные более чем 5 млн человек.
По мнению главы МВД, расширение перечня лиц, которые подлежат обязательной геномной регистрации, будет способствовать повышению эффективности разыскной работы (соответствующие изменения предусмотрены в проекте федерального закона, принятого Госдумой в первом чтении).
В ноябре 2020-го МВД сообщило, что в ближайшие три года планируется создать централизованный банк биометрических данных россиян и иностранных граждан. За это время ведомство собирается разработать программное обеспечение, которое необходимо для формирования, ведения и использования банка данных.
Как заявили в МВД, технология позволит идентифицировать личность человека, а также неопознанные тела по дактилоскопическим данным, изображению лица и геномной информации. Разработка будет взаимодействовать с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации.