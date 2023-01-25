Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации осужденных

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Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о расширении обязательной геномной регистрации, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Закон расширяет перечень лиц, которые подлежат обязательной государственной геномной регистрации. Ее будут проводить для всех осужденных, которые отбывают наказание в виде лишения свободы, подозреваются и обвиняются в совершении преступления, а также для тех, кто попал под административный арест.

За проведение геномной регистрации будут отвечать органы предварительного следствия, органы дознания совместно с подразделениями органов внутренних дел и Следственный комитет.

«Внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации обусловлено необходимостью повышения эффективности использования геномной информации, получаемой при проведении государственной геномной регистрации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас обязательная геномная регистрация распространяется только на осужденных по тяжким статьям и за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Кроме того, в геномную базу вносят ДНК, изъятые при следственных действиях и ДНК неопознанных трупов.

В конце декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о введении в стране единой системы обработки биометрических данных граждан. Документ устанавливает, что сдача биометрических данных является добровольным процессом. Закон определяет закрытый перечень категорий биометрии для идентификации и аутентификации, которые собираются с согласия гражданина (образцы голоса и изображения лица). При этом сбор геномной информации запрещен.