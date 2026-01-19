Инженер предприятия ОПК получил 13 лет за шпионаж на Швецию

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы инженера-конструктора предприятия ОПК Михаила Взводнова за шпионаж в пользу Швеции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Мужчине также назначен штраф в размере 250 тыс. руб. и ограничение свободы на срок в один год.

ФСБ установила, что Взводнов, имеющий вид на жительство в Финляндии, состоял в шпионской связи с представителями Службы разведки и безопасности Швеции (MUST) и по их заданию собирал информацию военно-технического характера. По сведениям российской спецслужбы, разведку Швеции интересовали данные о вооружении и технике, используемой на военной операции.

Взводнова арестовали в 2023 году в Москве. Инженера подозревали в передаче украинской разведке секретных данных о расположении оборонных предприятий, средств ПВО и расположения российских войск в Ростове-на-Дону. Против мужчины возбудили дело по ст. 275 УК (государственная измена).

